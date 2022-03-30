Меню
Трейлеры
Трейлеры
Сабайя. Дублированный трейлер
Сабайя. Дублированный трейлер
0
0
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Дата публикации: 30 марта 2022
Сабайя
– Фильм рассказывает о группе людей, отправившихся в сирийский лагерь на Ближнем Востоке, чтобы, рискуя жизнью, спасти женщин, которых ИГИЛ удерживает как сексуальных рабынь.
7.1
Сабайя
документальный, 2021, Швеция
Авторизация по e-mail