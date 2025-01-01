XXXV Московский международный кинофестиваль проходил в Москве с 20 по 29 июня 2013 года.

Церемонии открытия и закрытия прошли в кинотеатре «Россия» (а не в киноцентре «Октябрь», как это было в 2012 году). Фестивальные картины демонстрировались в киноцентре «Октябрь», кинотеатре «Иллюзион», летнем зале «Пионера». Пресс-показы проходили в театре Киноактёра (в предыдущие годы они проходили в кинотеатре «Художественный»). Документальная программа кинофестиваля проходила в Центре документального кино.

Фильмом открытия ММКФ-2013 стала «Война миров Z» (режиссёр — Марк Форстер). Фильм представляли Марк Форстер и исполнитель главной роли (а также продюсер фильма) Брэд Питт.

Фильмом закрытия фестиваля киноверсия телепроекта «Распутин» (режиссёр киноверсии — Ираклий Квирикадзе, в главной роли — Жерар Депардьё)

В жюри основного конкурса ММКФ-2013 вошли: