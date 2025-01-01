Меню
Все фильмы-номинанты «ММКФ» в 2013 году

Место проведения Москва, Россия
Дата проведения 20 июня 2013 - 29 июня 2013

XXXV Московский международный кинофестиваль проходил в Москве с 20 по 29 июня 2013 года.

Церемонии открытия и закрытия прошли в кинотеатре «Россия» (а не в киноцентре «Октябрь», как это было в 2012 году). Фестивальные картины демонстрировались в киноцентре «Октябрь», кинотеатре «Иллюзион», летнем зале «Пионера». Пресс-показы проходили в театре Киноактёра (в предыдущие годы они проходили в кинотеатре «Художественный»). Документальная программа кинофестиваля проходила в Центре документального кино.

Фильмом открытия ММКФ-2013 стала «Война миров Z» (режиссёр — Марк Форстер). Фильм представляли Марк Форстер и исполнитель главной роли (а также продюсер фильма) Брэд Питт.

Фильмом закрытия фестиваля киноверсия телепроекта «Распутин» (режиссёр киноверсии — Ираклий Квирикадзе, в главной роли — Жерар Депардьё)

В жюри основного конкурса ММКФ-2013 вошли:

  • Мохсен Махмальбаф (Иран), кинорежиссёр, сценарист (председатель жюри)
  • Ким Дон-Хо (Республика Корея), основатель Международного кинофестиваля в Пусане
  • Сергей Гармаш (Россия), актёр
  • Зураб Кипшидзе (Грузия), актёр
  • Урсула Майер (Франция, Швейцария), кинорежиссёр, сценарист
Приз / Лучший короткометражный фильм
Elven Castle Zamok elfov
Rustam Ilyasov
Победитель
Специальный приз
Приз зрительских симпатий
Matterhorn Matterhorn
Дидерик Эббинже
Победитель
Приз зрительских симпатий / Лучшее с фестиваля
Все номинанты
Nordstrand Nordstrand
Флориан Эйхингер
Премия ФИПРЕССИ
A Memória que me Contam A Memória que me Contam
Lúcia Murat
Победитель
Золотой Святой Георгий
The Particle Zerre
Эрдем Тепегёз
Победитель
Все номинанты
Koma Koma
Archil Kavtaradze
Дорожный патруль 7.3
Дорожный патруль Drogówka
Войчех Смажовски
Delight Delight
Гарет Джонс
The Ravine of Goodbye Sayonara keikoku
Tatsushi Ômori
Rosie Rosie
Marcel Gisler
Роль 5.8
Роль Rol
Константин Лопушанский
Смотреть трейлер
Иуда 7.0
Иуда Iuda
Андрей Богатырев
Смотреть трейлер
Delight Delight
Гарет Джонс
Мамарош 5.7
Мамарош Mamaros
Смотреть трейлер
Spaghetti Story Spaghetti Story
Ciro De Caro
Matterhorn Matterhorn
Дидерик Эббинже
Скольжение 5.6
Скольжение Skolzhenie
Антон Розенберг
Смотреть трейлер
Lebanon Emotion Le-ba-non kam-jeong
Young-heon Jung
The Kids from the Port Los chicos del puerto
Альберто Мораис
A Memória que me Contam A Memória que me Contam
Lúcia Murat
Back in Crime L'autre vie de Richard Kemp
Germinal Alvarez
Приз Федерации киноклубов России за лучший фильм Основного конкурса / Основной конкурс
Matterhorn Matterhorn
Дидерик Эббинже
Победитель
Приз Федерации киноклубов России за лучший фильм Основного конкурса / Русская программа
Иуда 7.0
Иуда Iuda
Андрей Богатырев
Победитель
Смотреть трейлер
Премия российских кинокритиков
Matterhorn Matterhorn
Дидерик Эббинже
Победитель
Премия российских кинокритиков – особое упоминание
The Ravine of Goodbye Sayonara keikoku
Tatsushi Ômori
Победитель
Серебряный Святой Георгий / Лучший актер
Алексей Шевченков
Алексей Шевченков
Иуда
Победитель
Серебряный Святой Георгий / Лучшая актриса
Жале Арыкан
The Particle
Победитель
Серебряный Святой Георгий / Лучший режиссер
Lebanon Emotion Le-ba-non kam-jeong
Young-heon Jung
Победитель
Lebanon Emotion Le-ba-non kam-jeong
Young-heon Jung
Победитель
Серебряный Святой Георгий / Лучший фильм конкурса документального кино
Father and Son Ojciec i syn
Paweł Łoziński
Победитель
Все номинанты
And Who Taught You to Drive? And Who Taught You to Drive?
Andrea Thiele
Холокост — клей для обоев? 6.2
Холокост — клей для обоев? Kholokost: Kley dlya oboev?
Мумин Шакиров
The Genius of Marian The Genius of Marian
Banker White
Приговоренные 7.3
Приговоренные The Condemned
Ник Рид
The Crash Reel The Crash Reel
Люси Уокер
The Dark Matter of Love The Dark Matter of Love
Sarah McCarthy
Серебряный Святой Георгий / Лучший фильм конкурса короткометражных фильмов
Все номинанты
Exploration of Confinement Exploration of Confinement
Специальный приз жюри
The Ravine of Goodbye Sayonara keikoku
Tatsushi Ômori
Победитель
Приз экуменического жюри / Полнометражный фильм
Все номинанты
El efecto K. El montador de Stalin El efecto K. El montador de Stalin
Valentí Figueres, Helena Sánchez
El efecto K. El montador de Stalin El efecto K. El montador de Stalin
Valentí Figueres, Helena Sánchez
Верю. Константин Станиславский
Ксения Раппопорт
Ксения Раппопорт
For the outstanding achievement in the career of acting and devotion to the principles of K. Stanislavsky's school.
Победитель
Приз выходного дня «Коммерсанта»
Koma Koma
Archil Kavtaradze
Победитель
Премия НЕТПАК / Лучший фильм
A Cradle for the Mother Gahvarei baraye madar
Mohammad Ahmadi, Panahbarkhoda Rezaee
Победитель
