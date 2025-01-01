Меню
Киноафиша Кинофестивали ММКФ События ММКФ 1969

Все фильмы-номинанты «ММКФ» в 1969 году

Место проведения Россия
Золотой приз / Лучший актер
Рон Муди
Оливер! Tied with Tadeusz Lomnicki for Pan Wolodyjowski (1969).
Победитель
Тадеуш Ломницкий
Пан Володыевский Tied with Ron Moody for Oliver! (1968).
Победитель
Золотой приз / Лучшая актриса
Ana María Picchio
Brief Heaven Tied with Irina Petrescu for _Rautaciosul adolescent (1968)_.
Победитель
Irina Petrescu
Rautaciosul adolescent Tied with Ana María Picchio for Breve cielo (1969).
Победитель
Золотой приз / Лучший полнометражный фильм
Доживем до понедельника 7.8
Доживем до понедельника Dozhivyom do ponedelnika
Станислав Ростоцкий
Победитель
Лусия 7.1
Лусия Lucia
Умберто Солас
Победитель
Серафино 6.6
Серафино Serafino
Пьетро Джерми
Победитель
Все номинанты
Rautaciosul adolescent Rautaciosul adolescent
Gheorghe Vitanidis
The Lanfier Colony Kolonie Lanfieri
Jan Schmidt
Nawab Sirajuddaula Nawab Sirajuddaula
Khan Ataur Rahman
Братья Карамазовы 7.7
Братья Карамазовы Bratya Karamazovy
Кирилл Лавров, Иван Пырьев, Михаил Ульянов
2001 год: Космическая одиссея 7.8
2001 год: Космическая одиссея 2001: A Space Odyssey
Стэнли Кубрик
Смотреть трейлер
Братья Карамазовы 7.7
Братья Карамазовы Bratya Karamazovy
Кирилл Лавров, Иван Пырьев, Михаил Ульянов
Brief Heaven Breve cielo
David José Kohon
Оливер! 7.2
Оливер! Oliver!
Кэрол Рид
Пан Володыевский 7.2
Пан Володыевский Pan Wolodyjowski
Ежи Гоффман
Серебряный приз / Режиссер
Антун Врдоляк
When You Hear the Bells
Победитель
Жак Тати
Время развлечений
Победитель
Год проведения
