Киноафиша Кинофестивали ММКФ События ММКФ 1975

Все фильмы-номинанты «ММКФ» в 1975 году

Место проведения Россия
Приз / Лучший актер
Miguel Benavides
El otro Francisco
Победитель
Георги Георгиев-Гец
Крестьянин на велосипеде
Победитель
Приз / Лучшая актриса
Харриет Андерссон
Харриет Андерссон
Белая стена
Победитель
Специальный приз
The Year of the Solar Eclipse Nar hirtsen jil
Жамьянгийн Бунтар
Победитель
141 perc a befejezetlen mondatból 141 perc a befejezetlen mondatból
Золтан Фабри For the direction.
Победитель
Премия ФИПРЕССИ
Дерсу Узала 8.2
Дерсу Узала Dersu Uzala
Акира Куросава
Победитель
Премия российских кинокритиков – особое упоминание
Prem Kahani Prem Kahani
Rajesh Khanna
Победитель
Диплом
How to Be an Adult Eya Dan Loku Lamayek
Malini Fonseka For the acting.
Победитель
Guns of War Uzicka Republika
Zivorad 'Zika' Mitrovic
Победитель
The Little Girl of Hanoi Em bé Hà-Noi
Hai Ninh
Победитель
The Castle of Sand Suna no utsuwa
Yoshitarô Nomura
Победитель
The Massacre of Kafr Kassem Kafr kasem
Borhane Alaouié
Победитель
Золотой приз
Мы так любили друг друга 7.6
Мы так любили друг друга C'eravamo tanto amati
Этторе Скола
Победитель
Земля обетованная 7.0
Земля обетованная Ziemia obiecana
Анджей Вайда
Победитель
Дерсу Узала 8.2
Дерсу Узала Dersu Uzala
Акира Куросава
Победитель
Все номинанты
Actorul si salbaticii Actorul si salbaticii
Manole Marcus
Allpakallpa Allpakallpa
Bernardo Arias
Den siste Fleksnes Den siste Fleksnes
Bo Hermansson
Great Expectations Great Expectations
Joseph Hardy
Home for Christmas Jouluksi kotiin
Jaakko Pakkasvirta
Red Sien Rooie Sien
Frans Weisz
Souvenir of Gibraltar Souvenir of Gibraltar
The Little Girl of Hanoi Em bé Hà-Noi
Hai Ninh
Белая стена 6.3
Белая стена Den vita väggen
Стиг Бьеркман
Ответ знает только ветер 5.8
Ответ знает только ветер Die Antwort kennt nur der Wind
Альфред Форер
Guns of War Uzicka Republika
Zivorad 'Zika' Mitrovic
Krasnoe yabloko Krasnoe yabloko
Толомуш Океев
Thai Tigers Roar Payak rai thaiteep
Sakka Charuchinda
141 perc a befejezetlen mondatból 141 perc a befejezetlen mondatból
Золтан Фабри
Abnaa' el Samt Abnaa' el Samt
Minir Radi
The Castle of Sand Suna no utsuwa
Yoshitarô Nomura
Nazareno Cruz and the Wolf Nazareno Cruz y el lobo
Леонардо Фавио
Xala Xala
Усман Сембен
El otro Francisco El otro Francisco
Sergio Giral
L'héritage L'héritage
Mohamed Bouamari
La quema de Judas La quema de Judas
Román Chalbaud
How to Be an Adult Eya Dan Loku Lamayek
Darmasena Pathiraja
La regenta La regenta
Гонсало Суарез
Chorus Chorus
Мринал Сен
The House in the South La casa del Sur
Sergio Olhovich
Крестьянин на велосипеде 7.4
Крестьянин на велосипеде Селянинът с колелото
Людмил Кирков
Мои маленькие влюбленные 7.2
Мои маленькие влюбленные Mes petites amoureuses
Жан Эсташ
The Massacre of Kafr Kassem Kafr kasem
Borhane Alaouié
My Brother Has a Cute Brother Muj brácha má prima bráchu
Stanislav Strnad
La guerre du pétrole n'aura pas lieu La guerre du pétrole n'aura pas lieu
Souheil Ben-Barka
Totstellen Totstellen
Axel Corti
Between Day and Night Zwischen Nacht und Tag
Horst E. Brandt
The Year of the Solar Eclipse Nar hirtsen jil
Жамьянгийн Бунтар
Серебряный приз / Серебряный приз
Allpakallpa Allpakallpa
Bernardo Arias
Победитель
My Brother Has a Cute Brother Muj brácha má prima bráchu
Stanislav Strnad
Победитель
Chorus Chorus
Мринал Сен
Победитель
Премия ФИПРЕССИ - диплом
El otro Francisco El otro Francisco
Sergio Giral
Победитель
