Киноафиша Кинофестивали ММКФ События ММКФ 1971

Все фильмы-номинанты «ММКФ» в 1971 году

Место проведения Россия
Премия ФИПРЕССИ – Специальная награда
Маленький большой человек 7.6
Маленький большой человек Little Big Man
Артур Пенн (The movie screened out of competition).
Победитель
Приз / Лучший актер
Даниэль Ольбрыхский
Даниэль Ольбрыхский
Березняк
Победитель
Ричард Харрис
Ричард Харрис
Кромвель
Победитель
Приз / Лучшая актриса
Ада Роговцева
Ада Роговцева
Салют, Мария!
Победитель
Идалия Анреус
The Days of Water
Победитель
Специальный приз
The Days of Water Los días del agua
Мануэль Октавио Гомез
Победитель
Гойя или Тяжкий путь познания 7.0
Гойя или Тяжкий путь познания Goya - oder Der arge Weg der Erkenntnis
Конрад Вольф
Победитель
Премия ФИПРЕССИ
The Days of Water Los días del agua
Мануэль Октавио Гомез
Победитель
Диплом
Miss Nhung Chi Nhung
Dung Kim To the young actress.
Победитель
Khurgen khuu Khurgen khuu
To the acting ensemble.
Победитель
Золотой приз
Живи сегодня, умри завтра 6.9
Живи сегодня, умри завтра Hadaka no Jukyu-sai
Канэто Синдо
Победитель
Confessions of a Police Captain Confessione di un commissario di polizia al procuratore della repubblica
Дамиано Дамиани
Победитель
Березняк 6.9
Березняк Brzezina
Анджей Вайда For the direction.
Победитель
Белая птица с черной отметиной 7.4
Белая птица с черной отметиной Bilyy ptakh z chornoyu oznakoyu
Юрий Ильенко Festival title: Belaya ptitsa s chyornoj otmetino.
Победитель
Все номинанты
Генералы песчаных карьеров 7.3
Генералы песчаных карьеров The Sandpit Generals
Холл Бартлетт
Miss Nhung Chi Nhung
Dang Nhat Minh, Duc Hinh Nguyen
Khurgen khuu Khurgen khuu
Dejidiin Jigjid
The Days of Water Los días del agua
Мануэль Октавио Гомез
L'opium et le bâton L'opium et le bâton
Ahmed Rachedi
The Toth Family Isten hozta örnagy úr
Золтан Фабри
Fellagas Fellagas
Omar Khlifi
Mathias Kneissl Mathias Kneissl
Reinhard Hauff
Мой дядя Антуан 7.5
Мой дядя Антуан Mon oncle Antoine
Клод Жютра
In the Family Em Família
Paolo Porto
Преступление во имя порядка 6.5
Преступление во имя порядка Les assassins de l'ordre
Марсель Карне
Кромвель 7.1
Кромвель Cromwell
Кен Хьюз
Gnevno patuvane Gnevno patuvane
Никола Корабов
Гойя или Тяжкий путь познания 7.0
Гойя или Тяжкий путь познания Goya - oder Der arge Weg der Erkenntnis
Конрад Вольф
The Key Klíc
Владимир Чех
Akseli and Elina Akseli ja Elina
Эдвин Лайне
Emitai Emitaï
Усман Сембен
Knife Knife
Khaled Hammada
Españolas en París Españolas en París
Roberto Bodegas
Black Seed Crno seme
Kiril Cenevski
Michael the Brave Mihai Viteazul
Серджиу Николаеску
Sagina Mahato Sagina Mahato
Tapan Sinha
Güemes - la tierra en armas Güemes - la tierra en armas
Леопольдо Торр Нильссон
Mr. Gullible Aghaye Halou
Дариуш Мехрджуи
Салют, Мария! 7.2
Салют, Мария! Salyut, Mariya!
Иосиф Хейфиц
Серебряный приз / Серебряный приз
In the Family Em Família
Paolo Porto
Победитель
Emitai Emitaï
Усман Сембен
Победитель
The Key Klíc
Владимир Чех
Победитель
Год проведения
Номинации

