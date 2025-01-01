Меню
Киноафиша Кинофестивали ММКФ События ММКФ 1965

Все фильмы-номинанты «ММКФ» в 1965 году

Место проведения Россия
Приз / Лучший режиссер
Ион Попеску-Гопо
Если бы я был белым арапом
Победитель
Премия ФИПРЕССИ / Соревнование
Двое 7.9
Двое Dvoe
Михаил Богин
Победитель
Twenty Hours Húsz óra
Золтан Фабри
Победитель
Лучший актер
Отец солдата 8.3
Отец солдата Father of a Soldier
Серго Закариадзе
Победитель
Лучшая актриса
Брак по-итальянски 7.2
Брак по-итальянски Matrimonio all'italiana
Софи Лорен
Победитель
Золотой приз / Фильм
The Assassination Atentát
Jirí Sequens
Победитель
Skies Above Le ciel sur la tête
Ив Чампи
Победитель
Гран При
Twenty Hours Húsz óra
Золтан Фабри
Победитель
War and Peace, Part I: Andrei Bolkonsky Voyna i mir I: Andrey Bolkonskiy
Сергей Бондарчук
Победитель
Если бы я был белым арапом 6.9
Если бы я был белым арапом De-as fi... Harap Alb
Ион Попеску-Гопо
Mitt hem är Copacabana Mitt hem är Copacabana
Arne Sucksdorff
Oi neoi theloun na zisoun Oi neoi theloun na zisoun
Nikos Tzimas
Onnelliset leikit Onnelliset leikit
Esko Elstelä, Aito Mäkinen
Onnelliset leikit Onnelliset leikit
Esko Elstelä, Aito Mäkinen
Friendship Is Friendship Friendship Is Friendship
Dejidiin Jigjid
Приключения Вернера Хольта 7.4
Приключения Вернера Хольта Die Abenteuer des Werner Holt
Joachim Kunert
Children Hand in Hand Te o tsunagu kora
Susumu Hani
Love and Grudge Ask ve Kin
Turgut Demirag
La pérgola de las flores La pérgola de las flores
Román Viñoly Barreto
A Day in a Solar Un día en el solar
Eduardo Manet
4 x 4 4 x 4
Rolf Clemens, Palle Kjærulff-Schmidt, Maunu Kurkvaara, Klaus Rifbjerg, Ян Труэль
Tine Tine
Knud Leif Thomsen
Брак по-итальянски 7.2
Брак по-итальянски Matrimonio all'italiana
Витторио Де Сика
Dosti Dosti
Satyen Bose
Trzy kroki po ziemi Trzy kroki po ziemi
Ежи Гоффман, Edward Skórzewski
Дорогая 6.6
Дорогая Darling
Джон Шлезингер
Uncle Tom's Cabin Onkel Toms Hütte
Геза фон Радваньи
Acteón Acteón
Jorge Grau
Prometej s otoka Visevice Prometej s otoka Visevice
Ватрослав Мимица
So Young a Peace Al-Salam Al-Walid
Jacques Charby
Разиня 7.6
Разиня Corniaud, Le
Жерар Ури
4 x 4 4 x 4
Rolf Clemens, Palle Kjærulff-Schmidt, Maunu Kurkvaara, Klaus Rifbjerg, Ян Труэль
Driven from Paradise Tarid el firdaos
Fatin Abdulwahhab
Отец солдата 8.3
Отец солдата Father of a Soldier
Резо Чхеидзе
Skies Above Le ciel sur la tête
Ив Чампи
Daerah Tak Bertuan Daerah Tak Bertuan
Alam Rengga Surawidjaja
Они шли за солдатами 7.4
Они шли за солдатами Soldatesse, Le
Валерио Дзурлини
Большие гонки 8.0
Большие гонки The Great Race
Блейк Эдвардс
Разрешение на брак - Вула 6.8
Разрешение на брак - Вула Vula
Никола Корабов
Nguoi chien si tre Nguoi chien si tre
Hai Ninh, Duc Hinh Nguyen
Bergwind Bergwind
Эдуард Фон Борсоди
The Glass Cage La cage de verre
Philippe Arthuys
The Assassination Atentát
Jirí Sequens
Серебряный приз / Фильм
Trzy kroki po ziemi Trzy kroki po ziemi
Ежи Гоффман, Edward Skórzewski
Победитель
Большие гонки 8.0
Большие гонки The Great Race
Блейк Эдвардс
Победитель
Специальный диплом
4 x 4 4 x 4
Rolf Clemens, Palle Kjærulff-Schmidt, Maunu Kurkvaara, Klaus Rifbjerg, Ян Труэль
Победитель
4 x 4 4 x 4
Rolf Clemens, Palle Kjærulff-Schmidt, Maunu Kurkvaara, Klaus Rifbjerg, Ян Труэль
Победитель
Особое упоминание / Лучший новый режиссер
Nikos Tzimas
Oi neoi theloun na zisoun
Победитель
Специальный серебряный приз
Они шли за солдатами 7.4
Они шли за солдатами Soldatesse, Le
Валерио Дзурлини
Победитель
