Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Хокум» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Русский
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Постер фильма Дети солнца
7.1
Дети солнца - trailer
Киноафиша Фильмы Дети солнца
7.1

Дети солнца

, 2020
Khorshid
Иран / драма / 18+
Трейлеры
Постер фильма Дети солнца
7.1
Дети солнца - trailer
Дети солнца  trailer

О фильме

Али и трое его друзей работают, чтобы выжить и прокормить семьи. События оборачиваются чудесным образом — Али поручают найти спрятанное под землёй сокровища.

В ролях

Ali Nasirian
Танназ Табатабаи
Rouhollah Zamani
Babak Lotfi Khajepasha
Малик Ахлаки
Safoora Kazempour
Режиссер Маджид Маджиди
Сценарист Маджид Маджиди, Нима Джавиди
Композитор Ramin Kousha
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Иран
Продолжительность 1 час 39 минут
Год выпуска 2020
Премьера онлайн 10 августа 2021
Премьера в мире 1 февраля 2020
Дата выхода
5 мая 2022 Германия 12
25 ноября 2021 Дания 11
14 мая 2021 Испания
14 мая 2021 Нидерланды AL
14 мая 2021 Норвегия 12
3 июня 2022 Финляндия
29 декабря 2021 Франция
Сборы в мире $64 556
Производство Majid Majidi Film Production (I) (II)
Другие названия
Khorshid, Sun Children, The Sun, Auringon lapset, Crianças do Sol, Deca sunca, Dzieci słońca, Figli del sole, Fills del sol, Güneşin Çocukları, Hijos del sol, Les enfants du soleil, Los hijos del sol, Solens børn, Дети солнца, Слънчеви деца, 淘寶少年

Рейтинг фильма

7.1
Оцените 10 голосов
7.1 IMDb

Трейлеры фильма

Все трейлеры
Дети солнца - trailer
Дети солнца Trailer
Все трейлеры Все главные трейлеры на нашем канале

Отзывы о фильме

Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другим
Написать отзыв
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше