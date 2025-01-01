Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Кинофестивали ММКФ События ММКФ 2004

Все фильмы-номинанты «ММКФ» в 2004 году

Место проведения Москва, Россия
Дата проведения 18 июля 2004 - 27 июля 2004
Приз зрительских симпатий
Папа 6.5
Папа Papa
Владимир Машков, Илья Рубинштейн
Победитель
Премия ФИПРЕССИ
Время жатвы 5.7
Время жатвы Vremya zhatvy
Марина Разбежкина
Победитель
Золотой Святой Георгий
Свои 7.4
Свои Svoi
Дмитрий Месхиев Unanimously.
Победитель
Все номинанты
Hazardous and Unhealthy Varea anthygieina
Antonis Papadoupoulos
Папа 6.5
Папа Papa
Владимир Машков, Илья Рубинштейн
Ben's Biography Habiographia Shel Ben
Дэн Уолмен
Время жатвы 5.7
Время жатвы Vremya zhatvy
Марина Разбежкина
Details Detaljer
Кристиан Петри
Angulimala Angulimala
Sutape Tunnirut
Goddess of Mercy Yu guanyin
Энн Хуэй
Kiss Me First Prima dammi un bacio
Ambrogio Lo Giudice
Conversations with Mother Conversaciones con mamá
Santiago Carlos Oves
Olga's Summer Olgas Sommer
Нина Гроссе
Earth's Skin La piel de la tierra
Manuel Fernandez
Portugal S.A. Portugal S.A.
Руй Гуерра
6.0
Бунт свиней Sigade revolutsioon
Яак Кильми, Рене Реинумаги
A Different Loyalty A Different Loyalty
Марек Каневска
So Cute Gwiyeowo
Su-hyeon Kim
7.7
Национальная бомба National Bomb
Вагиф Мустафаев
Приз Федерации киноклубов России за лучший фильм Основного конкурса
Мой сводный брат Франкенштейн 6.7
Мой сводный брат Франкенштейн Moy svodnyy brat Frankenshteyn
Валерий Тодоровский
Победитель
Премия российских кинокритиков
Свои 7.4
Свои Svoi
Дмитрий Месхиев
Победитель
Премия российских кинокритиков – особое упоминание
Нина 6.7
Нина Nina
Эйтор Далия
Победитель
Время жатвы 5.7
Время жатвы Vremya zhatvy
Марина Разбежкина
Победитель
Серебряный Святой Георгий / Лучший актер
Богдан Ступка
Богдан Ступка
Свои
Победитель
Серебряный Святой Георгий / Лучшая актриса
Хина Зорилья
Conversations with Mother
Победитель
Серебряный Святой Георгий / Лучший режиссер
Свои 7.4
Свои Svoi
Дмитрий Месхиев
Победитель
Свои 7.4
Свои Svoi
Дмитрий Месхиев
Победитель
Серебряный Святой Георгий / Лучший фильм конкурса «Перспективы»
The Hotel Venus Hoteru bînasu
Shuta Takahata
Победитель
Специальный приз жюри
6.0
Бунт свиней Sigade revolutsioon
Яак Кильми, Рене Реинумаги
Победитель
Верю. Константин Станиславский
Мэрил Стрип
Мэрил Стрип
Победитель
Премия за выдающиеся заслуги
Эмир Кустурица
Эмир Кустурица
Победитель
Год проведения
Номинации

Другие награды и фестивали

Оскар
Academy Awards, USA
1929-2025
Оскар
Каннский кинофестиваль
Festival international du film de Cannes
1939-2025
Каннский кинофестиваль
Золотой глобус
Golden Globe Award
1944-2025
Золотой глобус
Прайм-таймовая премия «Эмми»
Primetime Emmy Awards
1949-2025
Прайм-таймовая премия «Эмми»
BAFTA - премия Британской киноакадемии
The British Academy of Film and Television Arts
1949-2025
BAFTA - премия Британской киноакадемии
Венецианский кинофестиваль
Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica
1932-2025
Венецианский кинофестиваль
Золотая малина
Razzie
1981-2025
Золотая малина
Кино и ТВ награды MTV
MTV Movie & TV Awards
1992-2025
Кино и ТВ награды MTV
Сандэнс
Sundance Film Festival
1982-2025
Сандэнс
Послание к Человеку
1993-2025
Послание к Человеку
Берлинале
Internationale Filmfestspiele Berlin
1951-2025
Берлинале
Сочинский Международный Кинофестиваль и Кинопремия (SIFFA)
Sochi International Film Festival & Awards — SIFFA
1994-2025
Сочинский Международный Кинофестиваль и Кинопремия (SIFFA)
Премия Гильдии киноактеров США
Screen Actors Guild Award
1963-2025
Премия Гильдии киноактеров США
КиноБраво
2024-2025
Кинофестиваль Кинотавр
Sochi Open Russian Film Festival (Kinotavr)
1990-2025
Кинофестиваль Кинотавр
Окно в Европу
1993-2025
Окно в Европу
Кинофестиваль в Торонто
Toronto International Film Festival
1978-2025
Кинофестиваль в Торонто
Таллинский кинофестиваль «Тёмные ночи» (PÖFF)
Pimedate Ööde Filmifestival
1998-2025
Таллинский кинофестиваль «Тёмные ночи» (PÖFF)
Понравилась «Долгая прогулка»? Тогда вам точно стоит посмотреть культовый японский триллер с рейтингом 90% на RT
Даже в 90-е годы это не все поняли: так почему швед женился на советской «интердевочке»?
«Не кино, а пошлятина»: в 2025 году «Любовь и голуби» скорее ненавидят, чем обожают
Сняли за копейки, а вышел шедевр: этот sci-fi фильм в 33 раза дешевле «Интерстеллара» — но он «гораздо глубже», считают зрители
Это вам не Львенок и Черепаха: 10 реально жутких мультфильмов СССР — даже взрослым становится некомфортно
Эта битва будет легендарной: лишь одно аниме может потеснить нового «Истребителя демонов» — и прокат тайтла уже стартовал
«Это было поверхностно»: почему Броснан стыдится своего Бонда — а Крейг превратил это в преимущество
У «Заклятия» всего 4 номерных части, но фильмов в киновселенной — ровно 10: объясняем хронологию главной хоррор-франшизы XXI века
5 главных красоток «Ван-Пис» доказывают, что это аниме — точно не для детей: «народный» рейтинг фанатов возглавила даже не Нико
Не Луффи и даже не Кайдо... но кто же тогда? Выяснили, кто самый сильный персонаж в мире «Ван Пис»
Обожаете сериалы про маньяков? Netflix готовит вам крутой подарок на Хэллоуин — фанаты «Истории Джеффри Даммера» оценят
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше