Киноафиша Кинофестивали ММКФ События ММКФ 2003

Все фильмы-номинанты «ММКФ» в 2003 году

Место проведения Москва, Россия
Дата проведения 20 июня 2003 - 29 июня 2003
Специальный приз
Золотой Святой Георгий
Божественный свет 5.4
Божественный свет Luz prodigiosa, La
Мигель Эрмосо
Победитель
Все номинанты
Сова 6.3
Сова Fukurô
Канэто Синдо
Eila Eila
Jarmo Lampela
Malamor Malamor
Jorge Echeverry
Warming Up Yesterday's Lunch Podgryavane na vcherashniya obed
Kostadin Bonev
Коктебель 6.9
Коктебель Koktebel
Борис Хлебников, Алексей Попогребский
Petersburg Peterburg
Ирина Евтеева
Past Perfect Passato prossimo
Мария Соле Тоньяцци
Легче верблюду... 5.7
Легче верблюду... Il est plus facile pour un chameau...
Валерия Бруни-Тедески
A Long Weekend in Pest and Buda Egy hét Pesten és Budán
Карой Макк
Убить короля 5.9
Убить короля To Kill a King
Майк Баркер
Прогулка 6.8
Прогулка Progulka
Алексей Учитель
Yu Yu
Franz Novotny
Seja o Que Deus Quiser! Seja o Que Deus Quiser!
Murilo Salles
Танцуя в пыли 6.8
Танцуя в пыли Raghs dar ghobar
Асгар Фархади
Спасти зеленую планету! 7.2
Спасти зеленую планету! Jigureul jikyeora!
I'll Sleep When I'm Dead I'll Sleep When I'm Dead
Майк Ходжис
Skagerrak Skagerrak
Сёрен Краг-Якобсен
Moonlight Moonlight
Паула ван дер Уст
Приз Федерации киноклубов России за лучший фильм Основного конкурса
Прогулка 6.8
Прогулка Progulka
Алексей Учитель
Победитель
Серебряный Святой Георгий / Лучший актер
Фарамаз Гарибян
Танцуя в пыли
Победитель
Серебряный Святой Георгий / Лучшая актриса
Синобу Отакэ
Синобу Отакэ
Сова
Победитель
Серебряный Святой Георгий / Лучший режиссер
Спасти зеленую планету! 7.2
Спасти зеленую планету! Jigureul jikyeora!
Победитель
Специальный приз жюри
Коктебель 6.9
Коктебель Koktebel
Борис Хлебников, Алексей Попогребский
Победитель
Верю. Константин Станиславский
Фанни Ардан
Фанни Ардан
Победитель
Год проведения
