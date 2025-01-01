Меню
Киноафиша Кинофестивали ММКФ События ММКФ 1983

Все фильмы-номинанты «ММКФ» в 1983 году

Место проведения Россия
Приз / Лучший актер
Wirgiliusz Gryn
Pastorale heroica
Победитель
Yoshi Katô
Hometown
Победитель
Приз / Лучшая актриса
Джуди Дэвис
Джуди Дэвис
Зима наших надежд
Победитель
Джессика Лэнг
Джессика Лэнг
Фрэнсис
Победитель
Приз
Shadow of the Earth Dhil al ardh
Taieb Louhichi
Победитель
Специальный приз
Я знаю, что ты знаешь, что я знаю 7.6
Я знаю, что ты знаешь, что я знаю Io so che tu sai che io so
Альберто Сорди For the contribution to the Cinema.
Победитель
Отверженные 7.3
Отверженные Miserables, Les
Робер Оссейн For the contribution to the Cinema.
Победитель
Премия ФИПРЕССИ / Соревнование
Демоны в саду 6.3
Демоны в саду Demonios en el jardín
Мануэль Гутьерес Арагон
Победитель
Премия ФИПРЕССИ / Вне конкурса
Без свидетелей 7.4
Без свидетелей Bez svideteley
Никита Михалков
Победитель
Золотой приз
Васса 7.4
Васса Vassa
Глеб Панфилов
Победитель
Alsino and the Condor Alsino y el cóndor
Мигель Литтин
Победитель
Amok Amok
Souheil Ben-Barka
Победитель
Все номинанты
Pastorale heroica Pastorale heroica
Henryk Bielski
Return from Hell Întoarcerea din iad
Nicolae Margineanu
Back to the Sand Village Ve noi gio cat
El escarabajo El escarabajo
Lisandro Duque Naranjo
Отверженные 7.3
Отверженные Miserables, Les
Робер Оссейн
Я знаю, что ты знаешь, что я знаю 7.6
Я знаю, что ты знаешь, что я знаю Io so che tu sai che io so
Альберто Сорди
She Kept Asking for the Moon Pásla kone na betóne
Штефан Угер
La rosa de los vientos La rosa de los vientos
Патрисио Гусман
Zille and Me Zille und ick
Werner W. Wallroth
Ademloos Ademloos
Mady Saks
Ezhavathu Manithan Ezhavathu Manithan
K. Hariharan
Målaren Målaren
Göran du Rées
Демоны в саду 6.3
Демоны в саду Demonios en el jardín
Мануэль Гутьерес Арагон
Five Fingers of One Hand Five Fingers of One Hand
B. Baljinniam, I. Nyamgavaa
Равновесие 8.1
Равновесие Ravnovesie
Людмил Кирков
El arreglo El arreglo
Fernando Ayala
El guerrillero del norte El guerrillero del norte
Francisco Guerrero
The Street Player El harrif
Mohamed Khan
Hatásvadászok Hatásvadászok
Miklós Szurdi
Jon Jon
Jaakko Pyhälä
Matlosa Matlosa
Villi Hermann
Shadow of the Earth Dhil al ardh
Taieb Louhichi
The Tin Flute Bonheur d'occasion
Клод Фурнье
Sunset Street Xizhao jie
Haowei Wang
Hiver 60 Hiver 60
Thierry Michel
Фрэнсис 7.3
Фрэнсис Frances
Грэм Клиффорд
Sargento Getúlio Sargento Getúlio
Hermanno Penna
To tragoudi tis epistrofis To tragoudi tis epistrofis
Яннис Смарагдис
Nelisita Nelisita
Ruy Duarte de Carvalho
Изгои 7.4
Изгои The Outsiders
Фрэнсис Форд Коппола
Five Fingers of One Hand Five Fingers of One Hand
B. Baljinniam, I. Nyamgavaa
Доктор Фауст 6.7
Доктор Фауст Doktor Faustus
Франц Зайтц
Mi socio Mi socio
Paolo Agazzi
Kieselsteine Kieselsteine
Lukas Stepanik
Зима наших надежд 6.2
Зима наших надежд Winter of our dreams
Джон Дайган
Zappa Zappa
Билле Аугуст
Clash of Loyalties Al-mas' Ala Al-Kubra
Mohamed Shukri Jameel
Miris dunja Miris dunja
Mirza Idrizovic
Hometown Furusato
Seijirô Kôyama
Moissons d'acier Moissons d'acier
Ghaouti Bendedouche
Серебряный приз / Серебряный приз
Доктор Фауст 6.7
Доктор Фауст Doktor Faustus
Франц Зайтц
Победитель
She Kept Asking for the Moon Pásla kone na betóne
Штефан Угер
Победитель
Равновесие 8.1
Равновесие Ravnovesie
Людмил Кирков
Победитель
Специальный диплом
El arreglo El arreglo
Fernando Ayala
Победитель
Return from Hell Întoarcerea din iad
Nicolae Margineanu
Победитель
Five Fingers of One Hand Five Fingers of One Hand
B. Baljinniam, I. Nyamgavaa
Победитель
Five Fingers of One Hand Five Fingers of One Hand
B. Baljinniam, I. Nyamgavaa
Победитель
Премия «Искусство кино»
Демоны в саду 6.3
Демоны в саду Demonios en el jardín
Мануэль Гутьерес Арагон
Победитель
Почетная грамота Государственного комитета по туризму
La noche del fuego La noche del fuego
Победитель
Премия Министерства образования СССР
El cabezota El cabezota
Победитель
Год проведения
Номинации

