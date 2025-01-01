Меню
Все фильмы-номинанты «ММКФ» в 1963 году

Место проведения Россия
Премия ФИПРЕССИ / Вне конкурса
The Four Days of Naples Le quattro giornate di Napoli
Нанни Лой
Победитель
Лучший актер
Большой побег 8.2
Большой побег The Great Escape
Стив МакКуин
Победитель
Лучшая актриса
Saptapadi Saptapadi
Suchitra Sen
Победитель
Золотой приз / Фильм
Smrt si ríká Engelchen Smrt si ríká Engelchen
Ян Кадар, Эльмар Клос
Победитель
Smrt si ríká Engelchen Smrt si ríká Engelchen
Ян Кадар, Эльмар Клос
Победитель
Hikô shôjo Hikô shôjo
Kiriô Urayama
Победитель
Козара 7.2
Козара Kozara
Veljko Bulajic
Победитель
Гран При
Восемь с половиной 7.7
Восемь с половиной 8½ / Otto e mezzo
Федерико Феллини
Победитель
Все номинанты
Los signos del zodiaco Los signos del zodiaco
Sergio Véjar
A Boy Ten Feet Tall Sammy Going South
Александр Маккендрик
Nuevas amistades Nuevas amistades
Ramón Comas
Kalde spor Kalde spor
Arne Skouen
Den kære familie Den kære familie
Эрик Баллинг
Chouchou and the Million Chouchou wa al million
Issam Hamawi
The Beggars Os Mendigos
Флавио Миглиассио
Toha, Pahlawan Bandung Selatan Toha, Pahlawan Bandung Selatan
Usmar Ismail
The Mad Executioners Der Henker von London
Edwin Zbonek
Stranger in the City Sehirdeki yabanci
Halit Refig
Mediterranean Holiday Flying Clipper - Traumreise unter weissen Segeln
Hermann Leitner, Rudolf Nussgruber
Lupeni 29 Lupeni 29
Mircea Dragan
The Suitor Le soupirant
Пьер Этекс
Чудесное путешествие Нильса Хольгерсона 6.6
Чудесное путешествие Нильса Хольгерсона Nils Holgerssons underbara resa
Кенне Фант
De overval De overval
Paul Rotha
Ene huuhnuu duu Ene huuhnuu duu
Ravjagiin Dorjpalam
Legenda a vonaton Legenda a vonaton
Tamás Rényi
Saptapadi Saptapadi
Ajoy Kar
The Boys Pojat
Mikko Niskanen
Black Wings Czarne skrzydla
Ева Петельская, Чеслав Петельски
Changes in the Village Gamperaliya
Lester James Peries
Meet Baluyev Znakomtes, Baluyev!
Viktor Komissarzhevsky
Smrt si ríká Engelchen Smrt si ríká Engelchen
Ян Кадар, Эльмар Клос
Голый среди волков 7.1
Голый среди волков Nackt unter Wölfen
Frank Beyer
Козара 7.2
Козара Kozara
Veljko Bulajic
Порожний рейс 7.9
Порожний рейс Porozhniy reys
Владимир Венгеров
The Twelve Chairs Las doce sillas
Томас Гутьеррес Алеа
Mediterranean Holiday Flying Clipper - Traumreise unter weissen Segeln
Hermann Leitner, Rudolf Nussgruber
Waiting Beach Sahele entezar
Syamak Yasami
Saladin El Naser Salah el Dine
Юссеф Шахин
Hikô shôjo Hikô shôjo
Kiriô Urayama
Mrs. Tu Hau Chi Tu Hau
Ky Nam Pham
Smrt si ríká Engelchen Smrt si ríká Engelchen
Ян Кадар, Эльмар Клос
The Games Men Play La Cigarra no es un bicho
Daniel Tinayre
Большой побег 8.2
Большой побег The Great Escape
Джон Стерджес
Серебряный приз / Оператор-постановщик
Jørgen Skov
Den kære familie
Победитель
Серебряный приз / Фильм
Lupeni 29 Lupeni 29
Mircea Dragan
Победитель
Black Wings Czarne skrzydla
Ева Петельская, Чеслав Петельски
Победитель
Mrs. Tu Hau Chi Tu Hau
Ky Nam Pham
Победитель
Порожний рейс 7.9
Порожний рейс Porozhniy reys
Владимир Венгеров
Победитель
Legenda a vonaton Legenda a vonaton
Tamás Rényi
Победитель
Специальный диплом
The Suitor Le soupirant
Пьер Этекс
Победитель
Специальный серебряный приз
Голый среди волков 7.1
Голый среди волков Nackt unter Wölfen
Frank Beyer
Победитель
