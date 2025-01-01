Меню
Все фильмы-номинанты «ММКФ» в 1979 году

Место проведения Россия
Приз / Лучший актер
Велимир «Бата» Живойинович
Moment
Победитель
Ulrich Thein
Anton the Magician
Победитель
Приз / Лучшая актриса
Yasmine Khlat
Nahla
Победитель
Дейзи Гранадос
Retrato de Teresa
Победитель
Премия ФИПРЕССИ
Кинолюбитель 7.9
Кинолюбитель Amator
Кшиштоф Кесьлевский
Победитель
Золотой приз
Christ Stopped at Eboli Cristo si è fermato a Eboli
Франческо Рози
Победитель
Кинолюбитель 7.9
Кинолюбитель Amator
Кшиштоф Кесьлевский
Победитель
Seven Days in January 7 días de enero
Хуан Антонио Бардем
Победитель
Все номинанты
The Barrier Barierata
Христо Христов
Clipa Clipa
Gheorghe Vitanidis
Tomorrow Never Comes Tomorrow Never Comes
Питер Коллинсон
The Man with the Axe Parashuram
Мринал Сен
Anton the Magician Anton der Zauberer
Günter Reisch
The Tailor from Ulm Der Schneider von Ulm
Edgar Reitz
The Being The Being
Tom Ribeiro
Sky Became Clear Sky Became Clear
Ravjagiin Dorjpalam
Runoilija ja muusa Runoilija ja muusa
Jaakko Pakkasvirta
Damn for Those Who Cries Jong-e Athar
Mohamad Ali Najafi
Habibati ya hab al-tout Habibati ya hab al-tout
Marvan Haddad
Nahla Nahla
Farouk Beloufa
Retrato de Teresa Retrato de Teresa
Pastor Vega
Dawn! Dawn!
Ken Hannam
Broken Flag Bandera rota
Габриэль Ретес
The Canal Kanal
Erden Kiral
The Dogs Les chiens
Ален Жессюа
The Walls Al-asuar
Mohamed Shukri Jameel
In My Life Honning måne
Билле Аугуст
The Walls of Freedom Frihetens murar
Marianne Ahrne
Moment Tren
Stole Jankovic
Travelling Companion Compañero de viaje
Clemente de la Cerda
Взлёт 7.6
Взлёт Vzlyot
Савва Кулиш
Only Ahead Tiêng Goi Phía Truoc
Van Long
Az eröd Az eröd
Миклош Синетар
The Children of Sanchez The Children of Sanchez
Холл Бартлетт
Road Without End Road Without End
A. Hussein
Fish Hawk Fish Hawk
Donald Shebib
The Young Man and Moby Dick Mladý muz a bílá velryba
Яромил Иреш
Ija Ominira Ija Ominira
Ola Balogun
Mireille and the Others Mireille dans la vie des autres
Jean-Marie Buchet
Серебряный приз / Серебряный приз
Взлёт 7.6
Взлёт Vzlyot
Савва Кулиш
Победитель
The Barrier Barierata
Христо Христов
Победитель
The Man with the Axe Parashuram
Мринал Сен
Победитель
Специальный диплом
Only Ahead Tiêng Goi Phía Truoc
Van Long
Победитель
Почетный золотой приз
Да здравствует Мексика! 7.4
Да здравствует Мексика! ¡Que viva México! Da zdravstvuyet Meksika!
Сергей Эйзенштейн
Победитель
Почетный приз
Кинг Видор
For the contribution to the cinema.
Победитель
Сатьяджит Рай
Сатьяджит Рай
For the contribution to the cinema.
Победитель
Золтан Фабри
For the contribution to the cinema.
Победитель
Ежи Кавалерович
For the contribution to the cinema.
Победитель
Andrew Thorndike
For the contribution to the cinema.
Победитель
Annelie Thorndike
For the contribution to the cinema.
Победитель
Акира Куросава
Акира Куросава
For the contribution to the cinema.
Победитель
Чезаре Дзаваттини
For the contribution to the cinema.
Победитель
Рене Клер
For the contribution to the cinema.
Победитель
Andrew Thorndike
For the contribution to the cinema.
Победитель
Annelie Thorndike
For the contribution to the cinema.
Победитель
Луис Бунюэль
Луис Бунюэль
For the contribution to the cinema.
Победитель
Усман Сембен
For the contribution to the cinema.
Победитель
Год проведения
Номинации

