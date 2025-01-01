Меню
Киноафиша Кинофестивали ММКФ События ММКФ 1967

Все фильмы-номинанты «ММКФ» в 1967 году

Место проведения Россия
Премия ФИПРЕССИ
Отклонение 7.4
Отклонение Otklonenie
Гриша Островский, Todor Stoyanov
Победитель
Отклонение 7.4
Отклонение Otklonenie
Гриша Островский, Todor Stoyanov
Победитель
Лучший актер
Человек на все времена 7.7
Человек на все времена A Man for All Seasons
Пол Скофилд
Победитель
Лучшая актриса
Up the Down Staircase Up the Down Staircase
Сэнди Деннис Tied with Grynet Molvig for Prinsessan (1966).
Победитель
Принцесса 7.3
Принцесса Prinsessan
Грюнет Молвиг Tied with Sandy Dennis for Up the Down Staircase (1967).
Победитель
Диплом
Золотой приз
В сельве нет звезд 7.3
В сельве нет звезд En la selva no hay estrellas
Армандо Роблес Годой
Победитель
Гран При
7.7
Отец Apa
Иштван Сабо Tied with Zhurnalist (1967).
Победитель
Журналист 7.3
Журналист Zhurnalist
Сергей Герасимов Tied with Apa (1966).
Победитель
Все номинанты
Отклонение 7.4
Отклонение Otklonenie
Anton Marinovich, Гриша Островский, Todor Stoyanov
Bread and Roses Brot und Rosen
Horst E. Brandt, Heinz Thiel
The Winds of the Aures Rih al awras
Mohammed Lakhdar-Hamina
Up the Down Staircase Up the Down Staircase
Роберт Маллиган
Teesri Kasam Teesri Kasam
Basu Bhattacharya
Отклонение 7.4
Отклонение Otklonenie
Anton Marinovich, Гриша Островский, Todor Stoyanov
Naboerne Naboerne
Bent Christensen
Вестерплатте 7.0
Вестерплатте Westerplatte
Stanislaw Rózewicz
The Climber Sticenik
Vladan Slijepcevic
Romance for Bugle Romance pro kridlovku
Отакар Вавра
Человек на все времена 7.7
Человек на все времена A Man for All Seasons
Фред Циннеман
Case of the Naves Brothers O Caso dos Irmãos Naves
Luiz Sérgio Person
The Enchanted Forest La forêt enchantée
Norodom Sihanouk
A Faithful Soldier of Pancho Villa Un dorado de Pancho Villa
Эмилио Фернандес
Scandal in the Family Escándalo en la familia
Julio Porter
The Adventures of Juan Quin Quin Las aventuras de Juan Quin Quin
Julio García Espinosa
Принцесса 7.3
Принцесса Prinsessan
Оке Фальк
Bewitched Love El amor brujo
Francisco Rovira Beleta
Shock Troops 1 homme de trop
Коста-Гаврас
Subteranul Subteranul
Virgil Calotescu
L'occhio selvaggio L'occhio selvaggio
Паоло Кавара
Bread and Roses Brot und Rosen
Horst E. Brandt, Heinz Thiel
Операция "Святой Януарий" 7.0
Операция "Святой Януарий" Operazione San Gennaro
Дино Ризи
The Diary of a Worker Työmiehen päiväkirja
Ристо Ярва
В сельве нет звезд 7.3
В сельве нет звезд En la selva no hay estrellas
Армандо Роблес Годой
Thursday We Shall Sing Like Sunday Jeudi on chantera comme dimanche
Luc de Heusch
The Dawn El-Fajr
Omar Khlifi
Nguyen Van Troi Nguyen Van Troi
Dinh Hac Bui, Thai Bao Ly
The Great White Tower Shiroi Kyotô
Сацуо Ямамото
The Thief of Paris Le voleur
Луи Маль
Khan el khalili Khan el khalili
Atef Salem
Серебряный приз / Серебряный приз
The Climber Sticenik
Vladan Slijepcevic
Победитель
The Great White Tower Shiroi Kyotô
Сацуо Ямамото
Победитель
Вестерплатте 7.0
Вестерплатте Westerplatte
Stanislaw Rózewicz
Победитель
Операция "Святой Януарий" 7.0
Операция "Святой Януарий" Operazione San Gennaro
Дино Ризи
Победитель
Особое упоминание
Человек на все времена 7.7
Человек на все времена A Man for All Seasons
Фред Циннеман
Победитель
Специальный золотой приз
Отклонение 7.4
Отклонение Otklonenie
Гриша Островский, Todor Stoyanov
Победитель
Отклонение 7.4
Отклонение Otklonenie
Гриша Островский, Todor Stoyanov
Победитель
Специальный серебряный приз
Romance for Bugle Romance pro kridlovku
Отакар Вавра
Победитель
