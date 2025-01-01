Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Кинофестивали ММКФ События

ММКФ события кинофестиваля

Название мероприятия Год Дата проведения Место проведения
ММКФ 2025 2025
ММКФ 2024 2024 19 апреля 2024 - 26 апреля 2024
ММКФ 2023 2023 20 апреля 2023 - 27 апреля 2023 Москва, Россия
ММКФ 2022 2022 26 августа 2022 - 2 сентября 2022 Москва, Россия
ММКФ 2021 2021 22 апреля 2021 - 29 апреля 2021 Москва, Россия
ММКФ 2020 2020 1 октября 2020 - 8 октября 2020 Москва, Россия
ММКФ 2019 2019 18 апреля 2019 - 25 апреля 2019 Москва, Россия
ММКФ 2018 2018 19 апреля 2018 - 26 апреля 2018 Москва, Россия
ММКФ 2017 2017 22 июня 2017 - 30 июня 2017 Москва, Россия
ММКФ 2016 2016 23 июня 2016 - 30 июня 2016 Москва, Россия
ММКФ 2015 2015 19 июня 2015 - 26 июня 2015 Москва, Россия
ММКФ 2014 2014 19 июня 2014 - 28 июня 2014 Москва, Россия
ММКФ 2013 2013 20 июня 2013 - 29 июня 2013 Москва, Россия
ММКФ 2012 2012 21 июня 2012 - 30 июня 2012 Москва, Россия
ММКФ 2011 2011 23 июня 2011 - 2 июля 2011 Москва, Россия
ММКФ 2010 2010 17 июня 2010 - 26 июня 2010 Москва, Россия
ММКФ 2009 2009 19 июня 2009 - 28 июня 2009 Москва, Россия
ММКФ 2008 2008 20 июня 2008 - 29 июня 2008 Москва, Россия
ММКФ 2007 2007 21 июня 2007 - 30 июня 2007 Москва, Россия
ММКФ 2006 2006 23 июня 2006 - 2 июля 2006 Москва, Россия
ММКФ 2005 2005 17 июля 2005 - 26 июля 2005 Москва, Россия
ММКФ 2004 2004 18 июля 2004 - 27 июля 2004 Москва, Россия
ММКФ 2003 2003 20 июня 2003 - 29 июня 2003 Москва, Россия
ММКФ 2002 2002 21 июня 2002 - 30 июня 2002 Москва, Россия
ММКФ 2001 2001 21 июня 2001 - 30 июня 2001 Москва, Россия
ММКФ 2000 2000 19 июля 2000 - 29 июля 2000 Москва, Россия
ММКФ 1999 1999
ММКФ 1997 1997
ММКФ 1995 1995
ММКФ 1993 1993
ММКФ 1991 1991
ММКФ 1989 1989
ММКФ 1987 1987
ММКФ 1985 1985
ММКФ 1983 1983
ММКФ 1981 1981
ММКФ 1979 1979
ММКФ 1977 1977
ММКФ 1975 1975
ММКФ 1973 1973
ММКФ 1971 1971
ММКФ 1969 1969
ММКФ 1967 1967
ММКФ 1965 1965
ММКФ 1963 1963
ММКФ 1961 1961
ММКФ 1959 1959
«Долгая прогулка» могла и дальше пылиться на полке: Кинг сделал так, что у студии не осталось выбора — вот его главное условие
Всего одна серия — и вы пропали: 5 шикарных экранизаций, которые превращают ночь в бессонный марафон
Понравилась «Долгая прогулка»? Тогда вам точно стоит посмотреть культовый японский триллер с рейтингом 90% на RT
Сняли за копейки, а вышел шедевр: этот sci-fi фильм в 33 раза дешевле «Интерстеллара» — но он «гораздо глубже», считают зрители
Не Луффи и даже не Кайдо... но кто же тогда? Выяснили, кто самый сильный персонаж в мире «Ван Пис»
«Это было поверхностно»: почему Броснан стыдится своего Бонда — а Крейг превратил это в преимущество
$555 млн по миру: новый «Истребитель демонов» установил исторический рекорд — догадаетесь, что за тайтл был на верхушке ранее?
Эта битва будет легендарной: лишь одно аниме может потеснить нового «Истребителя демонов» — и прокат тайтла уже стартовал
Это вам не Львенок и Черепаха: 10 реально жутких мультфильмов СССР — даже взрослым становится некомфортно
5 главных красоток «Ван-Пис» доказывают, что это аниме — точно не для детей: «народный» рейтинг фанатов возглавила даже не Нико
«Где "Звездные войны"?»: у «Мандалорец и Грогу» серьезная проблема, и боевик не спасут ни одни пересъемки
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше