|Название мероприятия
|Год
|Дата проведения
|Место проведения
|ММКФ 2025
|2025
|ММКФ 2024
|2024
|19 апреля 2024 - 26 апреля 2024
|ММКФ 2023
|2023
|20 апреля 2023 - 27 апреля 2023
|Москва, Россия
|ММКФ 2022
|2022
|26 августа 2022 - 2 сентября 2022
|Москва, Россия
|ММКФ 2021
|2021
|22 апреля 2021 - 29 апреля 2021
|Москва, Россия
|ММКФ 2020
|2020
|1 октября 2020 - 8 октября 2020
|Москва, Россия
|ММКФ 2019
|2019
|18 апреля 2019 - 25 апреля 2019
|Москва, Россия
|ММКФ 2018
|2018
|19 апреля 2018 - 26 апреля 2018
|Москва, Россия
|ММКФ 2017
|2017
|22 июня 2017 - 30 июня 2017
|Москва, Россия
|ММКФ 2016
|2016
|23 июня 2016 - 30 июня 2016
|Москва, Россия
|ММКФ 2015
|2015
|19 июня 2015 - 26 июня 2015
|Москва, Россия
|ММКФ 2014
|2014
|19 июня 2014 - 28 июня 2014
|Москва, Россия
|ММКФ 2013
|2013
|20 июня 2013 - 29 июня 2013
|Москва, Россия
|ММКФ 2012
|2012
|21 июня 2012 - 30 июня 2012
|Москва, Россия
|ММКФ 2011
|2011
|23 июня 2011 - 2 июля 2011
|Москва, Россия
|ММКФ 2010
|2010
|17 июня 2010 - 26 июня 2010
|Москва, Россия
|ММКФ 2009
|2009
|19 июня 2009 - 28 июня 2009
|Москва, Россия
|ММКФ 2008
|2008
|20 июня 2008 - 29 июня 2008
|Москва, Россия
|ММКФ 2007
|2007
|21 июня 2007 - 30 июня 2007
|Москва, Россия
|ММКФ 2006
|2006
|23 июня 2006 - 2 июля 2006
|Москва, Россия
|ММКФ 2005
|2005
|17 июля 2005 - 26 июля 2005
|Москва, Россия
|ММКФ 2004
|2004
|18 июля 2004 - 27 июля 2004
|Москва, Россия
|ММКФ 2003
|2003
|20 июня 2003 - 29 июня 2003
|Москва, Россия
|ММКФ 2002
|2002
|21 июня 2002 - 30 июня 2002
|Москва, Россия
|ММКФ 2001
|2001
|21 июня 2001 - 30 июня 2001
|Москва, Россия
|ММКФ 2000
|2000
|19 июля 2000 - 29 июля 2000
|Москва, Россия
|ММКФ 1999
|1999
|ММКФ 1997
|1997
|ММКФ 1995
|1995
|ММКФ 1993
|1993
|ММКФ 1991
|1991
|ММКФ 1989
|1989
|ММКФ 1987
|1987
|ММКФ 1985
|1985
|ММКФ 1983
|1983
|ММКФ 1981
|1981
|ММКФ 1979
|1979
|ММКФ 1977
|1977
|ММКФ 1975
|1975
|ММКФ 1973
|1973
|ММКФ 1971
|1971
|ММКФ 1969
|1969
|ММКФ 1967
|1967
|ММКФ 1965
|1965
|ММКФ 1963
|1963
|ММКФ 1961
|1961
|ММКФ 1959
|1959