Киноафиша Кинофестивали ММКФ События ММКФ 1989

Все фильмы-номинанты «ММКФ» в 1989 году

Место проведения Россия
Премия ФИПРЕССИ
Ариэль 7.5
Ариэль Ariel
Аки Каурисмяки
Победитель
Золотой Святой Георгий
Похитители мыла 7.2
Похитители мыла Ladri di saponette
Маурицио Никетти
Победитель
Все номинанты
Jadup und Boel Jadup und Boel
Райнер Зимон
Ариэль 7.5
Ариэль Ariel
Аки Каурисмяки
Посетитель музея 7.3
Посетитель музея Posetitel muzeya
Константин Лопушанский
Follow Me Follow Me
Maria Knilli
Come, Come, Come Upwards Aje aje bara aje
Им Квон Тэк
Турист поневоле 6.7
Турист поневоле The Accidental Tourist
Лоуренс Кэздан
Grand Cinema Grand Cinema
Hassan Hedayat
Stan posiadania Stan posiadania
Кшиштоф Занусси
The 15 Year Old Girl La fille de 15 ans
Жак Дуайон
Nunca estuve en Viena Nunca estuve en Viena
Antonio Larreta
The Discarnates Ijin-tachi to no natsu
Нобухико Обаяси
The Way Steel Was Tempered Tako se kalio celik
Zelimir Zilnik
Чертополох 6.7
Чертополох Ironweed
Эктор Бабенко
Arc Light Hu guang
Чжан Цзиньчжао
Jesus Christ's Horoscope Jézus Krisztus horoszkópja
Миклош Янчо
Копытом сюда, копытом туда 6.9
Копытом сюда, копытом туда Kopytem sem, kopytem tam
Вера Хитилова
Лава 6.8
Лава Lawa. Opowiesc o 'Dziadach' Adama Mickiewicza
Тадеуш Конвицкий
Love Lies Mentiras piadosas
Артуро Рипстейн
The Rainbow The Rainbow
Кен Расселл
Специальный приз жюри
Посетитель музея 7.3
Посетитель музея Posetitel muzeya
Константин Лопушанский
Победитель
Приз экуменического жюри / Приз Экуменического жюри
Посетитель музея 7.3
Посетитель музея Posetitel muzeya
Константин Лопушанский
Победитель
Бронзовый Святой Георгий / Лучший актер
Туро Пайала
Ариэль
Победитель
Бронзовый Святой Георгий / Лучшая актриса
Kang Soo-youn
Come, Come, Come Upwards
Победитель
Приз экуменического жюри – особое упоминание
Stan posiadania Stan posiadania
Кшиштоф Занусси
Победитель
