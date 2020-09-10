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Внутреннее сияние, 2020

2020 / Венесуэла
5.4 Оцените
12 голосов Рейтинг IMDb: 5.6
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О фильме

Международная премьера Мать-одиночка Сильвия узнает о смертельном диагнозе. После тщетных попыток найти дальних родственников, которые смогли бы позаботиться о ее маленькой дочери, Сильвия решается на отчаянный поступок. Андрес Эдуардо Родригеc, Луис Алехандро Родригеc родились в Каракасе в 1974 году. Более двадцати лет занимаются кино, снимая документальные и игровые фильмы как независимые кинематографисты. Обладатели национальной награды за лучший игровой дебют ― фильм «Прерванное молчание» (2012) и приза за режиссуру картины «Сыны соли» (2013). Среди других работ ― документальные фильмы «Нежные руки» (2010) и «Фавио: эстетика нежности» (2015).

5.4 Оцените
12 голосов Рейтинг IMDb: 5.6
Продолжительность 1 час 30 минут
Год выпуска 2020
Премьера в мире 10 сентября 2020
Возраст 18+
Режиссер
Андрес Эдуардо Родригес
В ролях
Виолета Алеман
Марисоль Матеус
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Внутреннее сияние 2 постера
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