Киноафиша Кинофестивали ММКФ События ММКФ 1993

Все фильмы-номинанты «ММКФ» в 1993 году

Место проведения Россия
Золотой Святой Георгий
Ivan & Abraham Moi Ivan, toi Abraham
Иоланда Зоберман
Победитель
Все номинанты
A Bachelor's Life Abroad Kawalerskie zycie na obczyznie
Andrzej Baranski
Gangsters Gangsters
Massimo Guglielmi
Наследство, или Едрёнавошьгутентаг 7.6
Наследство, или Едрёнавошьгутентаг Dedictví aneb Kurvahosigutntag
Вера Хитилова
Сталинград 7.7
Сталинград Stalingrad
Йозеф Фильсмайер
Deti chugunnykh bogov Deti chugunnykh bogov
Тамаш Т. Тот
Ripa Hits the Skids Ripa ruostuu
Christian Lindblad
Grandpa Ge Grandpa Ge
Gang Han
Sombras en una batalla Sombras en una batalla
Марио Камус
De drie beste dingen in het leven De drie beste dingen in het leven
Ger Poppelaars
Fathers & Sons Fathers and Sons
Пол Моунс
I Will Survive Saleolilatda
Sam-yuk Yoon
Чаплин 7.6
Чаплин Chaplin
Ричард Аттенборо
Roja Roja
Мани Ратнам
Les pots cassés Les pots cassés
François Bouvier
Absent Without Leave Absent Without Leave
Джон Лэйн
Berlin in Berlin Berlin in Berlin
Sinan Çetin
Хронос 7.2
Хронос Cronos
Гильермо дель Торо
Look to the Sky Jona che visse nella balena
Роберто Фаэнца
Flaggermusvinger Flaggermusvinger
Emil Stang Lund
Барабаниада 7.1
Барабаниада Barabaniada / La Grande Tambouriade
Сергей Овчаров
Dzayn barbaro... Dzayn barbaro...
Vigen Chaldranyan
Серебряный Святой Георгий / Лучший актер
Ли Док-хва
I Will Survive
Победитель
Серебряный Святой Георгий / Лучшая актриса
Хулия Авшар
Хулия Авшар
Berlin in Berlin
Победитель
Специальный приз жюри
Барабаниада 7.1
Барабаниада Barabaniada / La Grande Tambouriade
Сергей Овчаров
Победитель
Диплом / Лучший режиссер
Flaggermusvinger Flaggermusvinger
Emil Stang Lund
Победитель
Диплом / Лучший сценарий
Les pots cassés Les pots cassés
Gilles Desjardins
Победитель
Премия Андрея Тарковского
Охота на бабочек 7.1
Охота на бабочек La Chasse Aux Papillons
Отар Иоселиани
Победитель
Приз экуменического жюри / Приз Экуменического жюри
Look to the Sky Jona che visse nella balena
Роберто Фаэнца
Победитель
Барабаниада 7.1
Барабаниада Barabaniada / La Grande Tambouriade
Сергей Овчаров
Победитель
