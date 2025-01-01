Меню
Киноафиша Кинофестивали ММКФ События ММКФ 2008

Все фильмы-номинанты «ММКФ» в 2008 году

Место проведения Москва, Россия
Дата проведения 20 июня 2008 - 29 июня 2008
Специальный приз
Приз зрительских симпатий
Для моего отца 7.2
Для моего отца For My Father
Дрор Захави
Победитель
Премия ФИПРЕССИ
Однажды в провинции 5.3
Однажды в провинции Odnazhdy v provintsii
Екатерина Шагалова
Победитель
Золотой Святой Георгий
As Simple as That Be hamin sadegi
Реза Миркарими
Победитель
Awaking from a Dream Amanecer de un sueño
Freddy Mas Franqueza
Mao Tse Tung Mao Ce Dun
Besnik Bisha
6.1
Райские птицы Rayskie ptici
Роман Балаян
Однажды в провинции 5.3
Однажды в провинции Odnazhdy v provintsii
Екатерина Шагалова
На семи ветрах 6.4
На семи ветрах Veðramót / Vedramot / The Quiet Storm
Гудни Халльдоурсдоттир
Абсурдистан 7.2
Абсурдистан Absurdistan
Вайт Хэлмер
Дзифт 7.2
Дзифт Zift
Явор Гырдев
Сад 5.1
Сад Sad
Сергей Овчаров
Война на другом берегу Duiande zhangzheng / The War of the Shore
Ли Синь
Дни и облака 6.9
Дни и облака Giorni e nuvole
Сильвио Сольдини
Для моего отца 7.2
Для моего отца For My Father
Дрор Захави
Простая душа 6.5
Простая душа Un coeur simple
Марион Лэйн
Луна и другие любовники 6.2
Луна и другие любовники Mond und andere Liebhaber, Der
Бернд Бёлих
Почти девственница 5.5
Почти девственница Majdnem szüz
Петер Бачо
Посетитель 7.6
Посетитель The Visitor
Том МакКарти
Приз Федерации киноклубов России за лучший фильм Основного конкурса
Дзифт 7.2
Дзифт Zift
Явор Гырдев
Победитель
Премия российских кинокритиков / Основной конкурс
As Simple as That Be hamin sadegi
Реза Миркарими
Победитель
Премия российских кинокритиков / Конкурс «Перспективы»
One Shot One Shot
Linda Wendel
Победитель
Серебряный Святой Георгий / Лучший актер
Ричард Дженкинс
Ричард Дженкинс
Посетитель
Победитель
Серебряный Святой Георгий / Лучшая актриса
Маргерита Буй
Маргерита Буй
Дни и облака
Победитель
Серебряный Святой Георгий / Лучший режиссер
Дзифт 7.2
Дзифт Zift
Явор Гырдев
Победитель
Дзифт 7.2
Дзифт Zift
Явор Гырдев
Победитель
Серебряный Святой Георгий / Лучший фильм конкурса «Перспективы»
Кумбия нас связала 6.4
Кумбия нас связала Cumbia callera
Рене У. Виллареаль
Победитель
Специальный приз жюри
Простая душа 6.5
Простая душа Un coeur simple
Марион Лэйн
Победитель
Верю. Константин Станиславский
Изабель Юппер
Изабель Юппер
Победитель
Премия Медиа Форума / Специальное упоминание жюри
The Void's Foaming Ebb The Void's Foaming Ebb
Johannes Grenzfurthner
Победитель
