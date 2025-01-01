Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Кинофестивали ММКФ События ММКФ 1999

Все фильмы-номинанты «ММКФ» в 1999 году

Место проведения Россия
Премия ФИПРЕССИ – Специальная награда
O Viajante O Viajante
Paulo César Saraceni
Победитель
Strastnoy bulvar Strastnoy bulvar
Владимир Хотиненко
Победитель
Премия ФИПРЕССИ
Will to Live Ikitai
Канэто Синдо
Победитель
Золотой Святой Георгий
Will to Live Ikitai
Канэто Синдо
Победитель
Все номинанты
Фара 6.9
Фара Fara
Абай Карпыков
Ambush Rukajärven tie
Олли Саарела
Passion Passion
Питер Дункан
Shores of Twilight Ta rodina akrogialia
Efthymis Hatzis
Dirty Linen Panni sporchi
Марио Моничелли
Strastnoy bulvar Strastnoy bulvar
Владимир Хотиненко
La hora de los valientes La hora de los valientes
Мерсеро, Антонио
O Viajante O Viajante
Paulo César Saraceni
The Kite Saranggola
Gil Portes
The Dance Dansinn
Ágúst Guðmundsson
Black Out Black Out p.s. Red Out
Menelaos Karamaghiolis
La Dilettante La Dilettante
Паскаль Тома
6:3 5.7
6:3 6:3, avagy játszd újra Tutti
Питер Тимар
Chung cu Chung cu
Linh Viet
Ormai è fatta! Ormai è fatta!
Enzo Monteleone
Guinevere Guinevere
Одри Уэллс
A Sweet Scent of Death Un dulce olor a muerte
Габриэль Ретес
Серебряный Святой Георгий / Лучший актер
Фархад Абдраимов
Фара
Победитель
Серебряный Святой Георгий / Лучшая актриса
Катрин Фро
Катрин Фро
La Dilettante
Победитель
Серебряный Святой Георгий / Лучший режиссер
The Dance Dansinn
Ágúst Guðmundsson
Победитель
The Dance Dansinn
Ágúst Guðmundsson
Победитель
Специальный приз жюри
La hora de los valientes La hora de los valientes
Мерсеро, Антонио
Победитель
Почетный приз
Марко Беллоккьо
Марко Беллоккьо
For the contribution to the cinema
Победитель
Год проведения
Номинации

Другие награды и фестивали

Оскар
Academy Awards, USA
1929-2025
Оскар
Каннский кинофестиваль
Festival international du film de Cannes
1939-2025
Каннский кинофестиваль
Золотой глобус
Golden Globe Award
1944-2025
Золотой глобус
Прайм-таймовая премия «Эмми»
Primetime Emmy Awards
1949-2025
Прайм-таймовая премия «Эмми»
BAFTA - премия Британской киноакадемии
The British Academy of Film and Television Arts
1949-2025
BAFTA - премия Британской киноакадемии
Венецианский кинофестиваль
Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica
1932-2025
Венецианский кинофестиваль
Золотая малина
Razzie
1981-2025
Золотая малина
Кино и ТВ награды MTV
MTV Movie & TV Awards
1992-2025
Кино и ТВ награды MTV
Сандэнс
Sundance Film Festival
1982-2025
Сандэнс
Послание к Человеку
1993-2025
Послание к Человеку
Берлинале
Internationale Filmfestspiele Berlin
1951-2025
Берлинале
Сочинский Международный Кинофестиваль и Кинопремия (SIFFA)
Sochi International Film Festival & Awards — SIFFA
1994-2025
Сочинский Международный Кинофестиваль и Кинопремия (SIFFA)
Премия Гильдии киноактеров США
Screen Actors Guild Award
1963-2025
Премия Гильдии киноактеров США
КиноБраво
2024-2025
Кинофестиваль Кинотавр
Sochi Open Russian Film Festival (Kinotavr)
1990-2025
Кинофестиваль Кинотавр
Окно в Европу
1993-2025
Окно в Европу
Кинофестиваль в Торонто
Toronto International Film Festival
1978-2025
Кинофестиваль в Торонто
Таллинский кинофестиваль «Тёмные ночи» (PÖFF)
Pimedate Ööde Filmifestival
1998-2025
Таллинский кинофестиваль «Тёмные ночи» (PÖFF)
Полуэльфы, полуорки, а что насчет полугномов? Во «Властелине колец» обнаружили между строк странных персонажей
«Не кино, а пошлятина»: в 2025 году «Любовь и голуби» скорее ненавидят, чем обожают
Три остросюжетные новинки сентября: первая мало того, что основана на реальных событиях, там еще и Мэтью МакКонахи
«Есть только миг» и зрительский рейтинг: россияне назвали 10 фильмов СССР с самой крутой музыкой — песню про 5 минут здесь не ищите
Гарри, у нас отмена: звезду фильмов о Поттере официально «вырезали» из франшизы — виной всему скандал 18+
Эта битва будет легендарной: лишь одно аниме может потеснить нового «Истребителя демонов» — и прокат тайтла уже стартовал
$555 млн по миру: новый «Истребитель демонов» установил исторический рекорд — догадаетесь, что за тайтл был на верхушке ранее?
Обожаете сериалы про маньяков? Netflix готовит вам крутой подарок на Хэллоуин — фанаты «Истории Джеффри Даммера» оценят
Не Луффи и даже не Кайдо... но кто же тогда? Выяснили, кто самый сильный персонаж в мире «Ван Пис»
У «Заклятия» всего 4 номерных части, но фильмов в киновселенной — ровно 10: объясняем хронологию главной хоррор-франшизы XXI века
Это вам не Львенок и Черепаха: 10 реально жутких мультфильмов СССР — даже взрослым становится некомфортно
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше