ММКФ 1981
Все фильмы-номинанты «ММКФ» в 1981 году
Место проведения
Россия
Приз / Лучший актер
Тито Хунко
Guardafronteras
Победитель
Роман Вильгельми
Ночная бабочка
Победитель
Karl Merkatz
Der Bockerer
Победитель
Приз / Лучшая актриса
Мая-Гозель Аймедова
Дерево Джамал
Победитель
Мерседес Сампьетро
Гарри Купер, который на небесах
Победитель
Специальный приз
That Instant, That While
Ta chvíle, ten okamzik
Jirí Sequens
Победитель
Season of Peace in Paris
Sezona mira u Parizu
Предраг Голубович
Победитель
Ali in Wonderland
Ali au pays des mirages
Ahmed Rachedi
Победитель
7.7
Йо-хо-хо
Йо Хо Х о
Зако Хеския
Победитель
Премия ФИПРЕССИ
The Abandoned Field: Free Fire Zone
Cánh dong hoang
Hong Sen Nguyen
Победитель
Диплом
7.7
Йо-хо-хо
Йо Хо Х о
Viktor Chuchkov
To a young actor.
Победитель
Золотой приз
O Homem que Virou Suco
O Homem que Virou Suco
João Batista de Andrade
Победитель
The Abandoned Field: Free Fire Zone
Cánh dong hoang
Hong Sen Nguyen
Победитель
6.9
Тегеран-43
Tegeran-43
Александр Алов, Владимир Наумов
Победитель
Все номинанты
Bikaya suar
Bikaya suar
Nabil Maleh
Savage Breed
Razza selvaggia
Pasquale Squitieri
Kalyug
Kalyug
Шьям Бенегал
Ideiglenes paradicsom
Ideiglenes paradicsom
András Kovács
Der Bockerer
Der Bockerer
Франс Антель
6.5
Гарри Купер, который на небесах
Gary Cooper, que estás en los cielos
Пилар Миро
Trokadero
Trokadero
Klaus Emmerich
Brothers and Sisters
Brothers and Sisters
Richard Woolley
Unser kurzes Leben
Unser kurzes Leben
Lothar Warneke
7.0
Ночная бабочка
Cma
Tomasz Zygadlo
7.7
Йо-хо-хо
Йо Хо Х о
Зако Хеския
6.7
Победа
Victory
Джон Хьюстон
The Man with the Carnation
O anthropos me to garyfallo
Nikos Tzimas
Season of Peace in Paris
Sezona mira u Parizu
Предраг Голубович
7.6
Дерево Джамал
Derevo Dzhamal
Ходжакули Нарлиев
Notre fille
Notre fille
Daniel Kamwa
Belønningen
Belønningen
Bjørn Lien
El caso Huayanay
El caso Huayanay
Federico García Cambero
7.9
Мутная река
Doro no kawa
Кохэй Огури
Khatan-Bator
Khatan-Bator
Jigjidsuren Gombojav
Seduction
La seducción
Артуро Рипстейн
6.7
Дива
Diva
Жан-Жак Беиней
Al Qadisiyya
Al Qadisiyya
Salah Abouseif
Blood Season
Fasl-e khoon
Habib Kavosh
Lumina palida a durerii
Lumina palida a durerii
Iulian Mihu
Sentimental
Sentimental (requiem para un amigo)
Sergio Renán
Guardafronteras
Guardafronteras
Octavio Cortázar
Night by the Seashore
Yö meren rannalla
Erkko Kivikoski
Morning Undersea
Manhã Submersa
Lauro António
That Instant, That While
Ta chvíle, ten okamzik
Jirí Sequens
7.3
Притворщики
De pretenders
Йос Стеллинг
Pictures
Pictures
Michael Black
Au revoir à lundi
Au revoir à lundi
Морис Дюговсон
Sällskapsresan eller Finns det svenskt kaffe på grisfesten
Sällskapsresan eller Finns det svenskt kaffe på grisfesten
Lasse Åberg
Ali in Wonderland
Ali au pays des mirages
Ahmed Rachedi
Jeppe on the Hill
Jeppe på bjerget
Kaspar Rostrup
Показать всех номинантов
Серебряный приз / Серебряный приз
7.9
Мутная река
Doro no kawa
Кохэй Огури
Победитель
Belønningen
Belønningen
Bjørn Lien
Победитель
Ideiglenes paradicsom
Ideiglenes paradicsom
András Kovács
Победитель
Специальный диплом
Morning Undersea
Manhã Submersa
Lauro António
Победитель
The Man with the Carnation
O anthropos me to garyfallo
Nikos Tzimas
Победитель
Lumina palida a durerii
Lumina palida a durerii
Iulian Mihu
Победитель
El caso Huayanay
El caso Huayanay
Federico García Cambero
Победитель
Night by the Seashore
Yö meren rannalla
Erkko Kivikoski
Победитель
Особое упоминание / Актерское мастерство
Kudrat
Kudrat
Rajesh Khanna
Победитель
Премия ФИПРЕССИ - диплом
The Man with the Carnation
O anthropos me to garyfallo
Nikos Tzimas
Победитель
През "Родина" / Лучший фильм
6.9
Тегеран-43
Tegeran-43
Александр Алов, Владимир Наумов
Победитель
