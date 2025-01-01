Меню
Все фильмы-номинанты «ММКФ» в 1981 году

Место проведения Россия
Приз / Лучший актер
Тито Хунко
Guardafronteras
Победитель
Роман Вильгельми
Ночная бабочка
Победитель
Karl Merkatz
Der Bockerer
Победитель
Приз / Лучшая актриса
Мая-Гозель Аймедова
Дерево Джамал
Победитель
Мерседес Сампьетро
Гарри Купер, который на небесах
Победитель
Специальный приз
That Instant, That While Ta chvíle, ten okamzik
Jirí Sequens
Победитель
Season of Peace in Paris Sezona mira u Parizu
Предраг Голубович
Победитель
Ali in Wonderland Ali au pays des mirages
Ahmed Rachedi
Победитель
Йо-хо-хо 7.7
Йо-хо-хо Йо Хо Х о
Зако Хеския
Победитель
Премия ФИПРЕССИ
The Abandoned Field: Free Fire Zone Cánh dong hoang
Hong Sen Nguyen
Победитель
Диплом
Йо-хо-хо 7.7
Йо-хо-хо Йо Хо Х о
Viktor Chuchkov To a young actor.
Победитель
Золотой приз
O Homem que Virou Suco O Homem que Virou Suco
João Batista de Andrade
Победитель
The Abandoned Field: Free Fire Zone Cánh dong hoang
Hong Sen Nguyen
Победитель
Тегеран-43 6.9
Тегеран-43 Tegeran-43
Александр Алов, Владимир Наумов
Победитель
Все номинанты
Bikaya suar Bikaya suar
Nabil Maleh
Savage Breed Razza selvaggia
Pasquale Squitieri
Kalyug Kalyug
Шьям Бенегал
Ideiglenes paradicsom Ideiglenes paradicsom
András Kovács
Der Bockerer Der Bockerer
Франс Антель
Гарри Купер, который на небесах 6.5
Гарри Купер, который на небесах Gary Cooper, que estás en los cielos
Пилар Миро
Trokadero Trokadero
Klaus Emmerich
Brothers and Sisters Brothers and Sisters
Richard Woolley
Unser kurzes Leben Unser kurzes Leben
Lothar Warneke
Ночная бабочка 7.0
Ночная бабочка Cma
Tomasz Zygadlo
Йо-хо-хо 7.7
Йо-хо-хо Йо Хо Х о
Зако Хеския
Победа 6.7
Победа Victory
Джон Хьюстон
The Man with the Carnation O anthropos me to garyfallo
Nikos Tzimas
Season of Peace in Paris Sezona mira u Parizu
Предраг Голубович
Дерево Джамал 7.6
Дерево Джамал Derevo Dzhamal
Ходжакули Нарлиев
Notre fille Notre fille
Daniel Kamwa
Belønningen Belønningen
Bjørn Lien
El caso Huayanay El caso Huayanay
Federico García Cambero
Мутная река 7.9
Мутная река Doro no kawa
Кохэй Огури
Khatan-Bator Khatan-Bator
Jigjidsuren Gombojav
Seduction La seducción
Артуро Рипстейн
Дива 6.7
Дива Diva
Жан-Жак Беиней
Al Qadisiyya Al Qadisiyya
Salah Abouseif
Blood Season Fasl-e khoon
Habib Kavosh
Lumina palida a durerii Lumina palida a durerii
Iulian Mihu
Sentimental Sentimental (requiem para un amigo)
Sergio Renán
Guardafronteras Guardafronteras
Octavio Cortázar
Night by the Seashore Yö meren rannalla
Erkko Kivikoski
Morning Undersea Manhã Submersa
Lauro António
That Instant, That While Ta chvíle, ten okamzik
Jirí Sequens
Притворщики 7.3
Притворщики De pretenders
Йос Стеллинг
Pictures Pictures
Michael Black
Au revoir à lundi Au revoir à lundi
Морис Дюговсон
Sällskapsresan eller Finns det svenskt kaffe på grisfesten Sällskapsresan eller Finns det svenskt kaffe på grisfesten
Lasse Åberg
Ali in Wonderland Ali au pays des mirages
Ahmed Rachedi
Jeppe on the Hill Jeppe på bjerget
Kaspar Rostrup
Серебряный приз / Серебряный приз
Мутная река 7.9
Мутная река Doro no kawa
Кохэй Огури
Победитель
Belønningen Belønningen
Bjørn Lien
Победитель
Ideiglenes paradicsom Ideiglenes paradicsom
András Kovács
Победитель
Специальный диплом
Morning Undersea Manhã Submersa
Lauro António
Победитель
The Man with the Carnation O anthropos me to garyfallo
Nikos Tzimas
Победитель
Lumina palida a durerii Lumina palida a durerii
Iulian Mihu
Победитель
El caso Huayanay El caso Huayanay
Federico García Cambero
Победитель
Night by the Seashore Yö meren rannalla
Erkko Kivikoski
Победитель
Особое упоминание / Актерское мастерство
Kudrat Kudrat
Rajesh Khanna
Победитель
Премия ФИПРЕССИ - диплом
The Man with the Carnation O anthropos me to garyfallo
Nikos Tzimas
Победитель
През "Родина" / Лучший фильм
Тегеран-43 6.9
Тегеран-43 Tegeran-43
Александр Алов, Владимир Наумов
Победитель
