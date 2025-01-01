Меню
Киноафиша Кинофестивали ММКФ События ММКФ 2002

Все фильмы-номинанты «ММКФ» в 2002 году

Место проведения Москва, Россия
Дата проведения 21 июня 2002 - 30 июня 2002
Премия ФИПРЕССИ – Специальная награда
The Supplement Suplement
Кшиштоф Занусси For its profound yet engaging expression of the human research for spiritual truths, remaining loyal to the existential and moral themes of Zanussi's career.
Победитель
Премия ФИПРЕССИ
Кукушка 7.8
Кукушка Kukushka
Александр Рогожкин For the mastery of its mise-en-scene, and the originality and metaphorical and humanistic force of its scenario about the problems of communication among human beings.
Победитель
Золотой Святой Георгий
Resurrection Resurrezione
Паоло Тавиани, Витторио Тавиани
Победитель
Все номинанты
The Seventh Sun of Love O 7os ilios tou erota
Vangelis Serdaris
Blue Blue
Hiroshi Ando
Virtual Reality Virtualna stvarnost
Ratiborka Ceramilac
Кукушка 7.8
Кукушка Kukushka
Александр Рогожкин
Stereoblood Odinochestvo krovi
Роман Прыгунов
Wishes of the Land Arezoohaye Zamin
Vahid Mousaian
Shake It All About En kort en lang
Хелла Йооф
The Supplement Suplement
Кшиштоф Занусси
Дом на Турецкой улице 5.0
Дом на Турецкой улице The House on Turk Street
Боб Рейфелсон
Чеховские мотивы 6.9
Чеховские мотивы Chekhovskie motivy
Кира Муратова
The Damned Zatracení
Дэн Сватек
Uma Vida em Segredo Uma Vida em Segredo
Suzana Amaral
Serdtse medveditsy 6.1
Serdtse medveditsy Karu süda
Арво Ихо
Stripping Hengittämättä & nauramatta
Саара Саарела
Jedermanns Fest Jedermanns Fest
Fritz Lehner
Серебряный Святой Георгий / Лучший актер
Вилле Хаапасало
Вилле Хаапасало
Кукушка
Победитель
Серебряный Святой Георгий / Лучшая актриса
Микако Итикава
Blue
Победитель
Серебряный Святой Георгий / Лучший режиссер
Кукушка 7.8
Кукушка Kukushka
Александр Рогожкин
Победитель
Кукушка 7.8
Кукушка Kukushka
Александр Рогожкин
Победитель
Специальный приз жюри
Wishes of the Land Arezoohaye Zamin
Vahid Mousaian
Победитель
Верю. Константин Станиславский
Харви Кейтель
Харви Кейтель
Победитель
