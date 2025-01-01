Меню
Киноафиша Кинофестивали ММКФ События ММКФ 2010

Все фильмы-номинанты «ММКФ» в 2010 году

Место проведения Москва, Россия
Дата проведения 17 июня 2010 - 26 июня 2010

XXXII Московский международный кинофестиваль проходил с 17 по 26 июня 2010 года. Главный приз фестиваля, «Золотой Святой Георгий», был присуждён венесуэльскому фильму «Брат».

Фестивальные картины демонстрировались в кинотеатрах «Октябрь» и «Художественный», а также в Киноцентре на Красной Пресне; церемонии открытия и закрытия прошли в киноконцертном зале «Пушкинский». Фильмом открытия фестиваля стала картина «Женщина и мужчины» Клода Лелуша, фильмом закрытия — «Необычайные приключения Адель» Люка Бессона.

В состав жюри основного конкурса ММКФ-2010 вошли:

  • Люк Бессон, режиссёр, сценарист, продюсер (Франция) — председатель
  • Файт Хайдушка, продюсер (Fla Австрия)
  • Шарунас Бартас, режиссёр, продюсер, сценарист, актёр (Литва)
  • Каталин Сааведра, актриса (Чили)
  • Мария Миронова, актриса (Россия)
Специальный приз
Приз зрительских симпатий
Брат 7.1
Брат Hermano
Марсель Раскин
Победитель
Смотреть трейлер
Премия ФИПРЕССИ
An Earthy Paradise for the Eyes An Earthy Paradise for the Eyes
Ирена Павласкова
Победитель
Золотой Святой Георгий
Брат 7.1
Брат Hermano
Марсель Раскин
Победитель
Смотреть трейлер
Все номинанты
7.3
Следы на песке Stapki v pyasaka
Ивайло Христов
Убийца с камерой 5.2
Убийца с камерой Der Kameramörder
Роберт Адриан Пежо
Смотреть трейлер
The Albanian Der Albaner
Йоханнес Набер
Besa Besa
Srdjan Karanovic
An Earthy Paradise for the Eyes An Earthy Paradise for the Eyes
Ирена Павласкова
Cole Cole
Карл Бессай
Denizden Gelen Denizden Gelen
Nesli Çölgeçen
Розочка 7.0
Розочка Rózyczka
Ян Кидава-Блоньский
Boxhagener Platz Boxhagener Platz
Матти Гешоннек
Dear Alice För kärleken
Osmond Karim
A la deriva A la deriva
Вентура Понс
Воробей 6.8
Воробей Vorobey
Юрий Шиллер
Всё начинается с конца 5.7
Всё начинается с конца Ça commence par la fin
Микаэль Коэн
Enlightenment Film Kye-mong-yeong-hwa
Пак Тон-хун
The Last Report on Anna Utolsó jelentés Annáról
Марта Месарош
Different Mothers Despre alte mame
Mihai Ionescu
Премия российских кинокритиков
Брат 7.1
Брат Hermano
Марсель Раскин
Победитель
Смотреть трейлер
Серебряный Святой Георгий / Лучший актер
Nik Xhelilaj
The Albanian
Победитель
Серебряный Святой Георгий / Лучшая актриса
Вилма Цибулкова
An Earthy Paradise for the Eyes
Победитель
Серебряный Святой Георгий / Лучший режиссер
Розочка 7.0
Розочка Rózyczka
Ян Кидава-Блоньский
Победитель
Розочка 7.0
Розочка Rózyczka
Ян Кидава-Блоньский
Победитель
Серебряный Святой Георгий / Лучший фильм конкурса «Перспективы»
Реверс 7.1
Реверс Rewers
Борис Ланкош
Победитель
Специальный приз жюри
The Albanian Der Albaner
Йоханнес Набер
Победитель
Верю. Константин Станиславский
Эммануэль Беар
Эммануэль Беар
Outstanding achievement in the career of acting and devotion to the principles of K. Stanislavsky's School
Победитель
Премия НЕТПАК
Еда и девица 6.1
Еда и девица Meshi to otome
Минору Куримура For the subtle portrayal of the depth of human relationships in a story of everyday life.
Победитель
