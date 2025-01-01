XXXII Московский международный кинофестиваль проходил с 17 по 26 июня 2010 года. Главный приз фестиваля, «Золотой Святой Георгий», был присуждён венесуэльскому фильму «Брат».
Фестивальные картины демонстрировались в кинотеатрах «Октябрь» и «Художественный», а также в Киноцентре на Красной Пресне; церемонии открытия и закрытия прошли в киноконцертном зале «Пушкинский». Фильмом открытия фестиваля стала картина «Женщина и мужчины» Клода Лелуша, фильмом закрытия — «Необычайные приключения Адель» Люка Бессона.
В состав жюри основного конкурса ММКФ-2010 вошли: