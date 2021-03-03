Кровопийцы, 2021

Конец 20-х годов XX века. Нищий советский иммигрант по имени Лев мечтает о карьере в Голливуде. На пути к своей цели он встречает молодую и богатую вампиршу, проводящую время на берегу Балтийского моря. Лев безнадежно влюбляется в нее и эта встреча будет иметь для него самые непредсказуемые последствия. Юлиан Радльмайер родился в Нюрнберге в 1984 году. Изучал кино и историю искусства в Берлине и Париже, окончил берлинскую Академию кино и телевидения. Работал ассистентом Вернера Шрётера, выступил переводчиком книги текстов по кино философа Жака Рансьера. В 2017 году на фестивалях с успехом демонстрировалась его полнометражная дипломная работа «Самокритика буржуазного пса» (2017).