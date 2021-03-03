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Кровопийцы, 2021

2021 / Германия
6.4 Оцените
14 голосов Рейтинг IMDb: 6
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О фильме

Конец 20-х годов XX века. Нищий советский иммигрант по имени Лев мечтает о карьере в Голливуде. На пути к своей цели он встречает молодую и богатую вампиршу, проводящую время на берегу Балтийского моря. Лев безнадежно влюбляется в нее и эта встреча будет иметь для него самые непредсказуемые последствия. Юлиан Радльмайер родился в Нюрнберге в 1984 году. Изучал кино и историю искусства в Берлине и Париже, окончил берлинскую Академию кино и телевидения. Работал ассистентом Вернера Шрётера, выступил переводчиком книги текстов по кино философа Жака Рансьера. В 2017 году на фестивалях с успехом демонстрировалась его полнометражная дипломная работа «Самокритика буржуазного пса» (2017).

6.4 Оцените
14 голосов Рейтинг IMDb: 6
Продолжительность 2 часа 5 минут
Год выпуска 2021
Премьера онлайн 3 марта 2021
Премьера в мире 3 марта 2021
Возраст 18+
Режиссер
Юлиан Радльмайер
В ролях
Александр Коберидзе
Лилит Штангенберг
Александр Хербст
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Кровопийцы 2 постера
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