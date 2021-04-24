Мисаки живет в небольшом городке. Несмотря на престижное образование, она не смогла найти достойную своей квалификации работу, а жизнь складывается совсем не так, как ей бы хотелось. Годы идут, а Мисаки все еще мечтает когда-нибудь выйти замуж за Наоки, социального работника, ухаживающего за ее престарелой матерью. Их тайные встречи – одна из немногих радостей ее безотрадной жизни. Другая – пчелиная ферма ее подруги Каори. Но в жизни нет ничего неизменного – Наоки предает ее, а подруга внезапно умирает. Одно за другим эти события ставят Мисаки на грань отчаяния.