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Постер фильма Женщины
Постер фильма Женщины
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4.7 Рейтинг IMDb: 4.8
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2 постера
Киноафиша Фильмы Женщины

Женщины

Onna-tachi 18+
Напомним о выходе в прокат

О фильме

Мисаки живет в небольшом городке. Несмотря на престижное образование, она не смогла найти достойную своей квалификации работу, а жизнь складывается совсем не так, как ей бы хотелось. Годы идут, а Мисаки все еще мечтает когда-нибудь выйти замуж за Наоки, социального работника, ухаживающего за ее престарелой матерью. Их тайные встречи – одна из немногих радостей ее безотрадной жизни. Другая – пчелиная ферма ее подруги Каори. Но в жизни нет ничего неизменного – Наоки предает ее, а подруга внезапно умирает. Одно за другим эти события ставят Мисаки на грань отчаяния.

Страна Япония
Продолжительность 1 час 37 минут
Год выпуска 2021
Премьера в мире 24 апреля 2021
Дата выхода
21 мая 2021 Япония
Производство Free Stone Production
Другие названия
Onna-tachi, The Women, Женщины, 女たち
Режиссер
Нобутэру Утида
В ролях
Кана Курасина
Сахель Роза
Юкико Синохара
Все актеры и съемочная группа
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Рейтинг фильма

4.7
Оцените 14 голосов
4.8 IMDb
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29 апреля 2021 16:18
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