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Vị

Вкус, 2021

2021 / Вьетнам / Сингапур / Франция / Таиланд / Германия
6.3 Оцените
15 голосов Рейтинг IMDb: 5.5
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О фильме

В трущобах Хошимина уныло, неуютно, темно. Нигериец проводит свой обычный день. Они с сыном, похоже, привыкли к жалкому подобию общения по видеосвязи. Когда футбольный клуб разрывает с ним контракт, он перебирается жить к четырем вьетнамским женщинам средних лет. Все вместе они возвращаются в первобытное состояние ― убираются, готовят, едят и вместе спят. Ле Бао родился в 1990 году во Вьетнаме. Постигал премудрости кино, просматривая иностранные фильмы на компьютере. В 20 лет позаимствовал старую кинокамеру и снял первые короткометражки «Уголь» и «Запах» в тех же районах, где сам вырос. «Вкус» ― его дебют в полнометражном кино.

6.3 Оцените
15 голосов Рейтинг IMDb: 5.5
Продолжительность 1 час 37 минут
Год выпуска 2021
Премьера онлайн 1 марта 2021
Премьера в мире 1 марта 2021
Возраст 18+
Режиссер
Ле Бао
В ролях
Олегуленко Изекиль Гбенга
Хюонг Тхи Минь Нга
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Вкус 2 постера
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