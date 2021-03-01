Вкус, 2021

В трущобах Хошимина уныло, неуютно, темно. Нигериец проводит свой обычный день. Они с сыном, похоже, привыкли к жалкому подобию общения по видеосвязи. Когда футбольный клуб разрывает с ним контракт, он перебирается жить к четырем вьетнамским женщинам средних лет. Все вместе они возвращаются в первобытное состояние ― убираются, готовят, едят и вместе спят. Ле Бао родился в 1990 году во Вьетнаме. Постигал премудрости кино, просматривая иностранные фильмы на компьютере. В 20 лет позаимствовал старую кинокамеру и снял первые короткометражки «Уголь» и «Запах» в тех же районах, где сам вырос. «Вкус» ― его дебют в полнометражном кино.