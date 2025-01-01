Меню
Киноафиша Кинофестивали ММКФ События ММКФ 2009

Все фильмы-номинанты «ММКФ» в 2009 году

Место проведения Москва, Россия
Дата проведения 19 июня 2009 - 28 июня 2009
Приз / Лучший короткометражный фильм
Все номинанты
Mãe Mãe
Luis Antonio Pereira
Специальный приз
Премия ФИПРЕССИ / Вне конкурса
Все номинанты
El árbol El árbol
Carlos Serrano Azcona
Золотой Святой Георгий
Петя по дороге в Царствие Небесное 6.2
Петя по дороге в Царствие Небесное Petya po doroge v Tsarstvie Nebesnoe
Николай Досталь
Победитель
Смотреть трейлер
Все номинанты
Today and the Other Days Jeo-nyeok-eui gae-im
Wee-an Choi
Чудо 6.7
Чудо Chudo
Александр Прошкин
Смотреть трейлер
Малая Москва 6.7
Малая Москва Mała Moskwa
Вальдемар Кшистек
The Missing Person The Missing Person
Ноа Бушел
Crayfish Raci
Ivan Tscherkelov
Prank Tréfa
Петер Гардош
Burning Mooki Burning Mooki
Лина Чаплин, Слава Чаплин
Mediator Mediator
Дито Цинцадзе
Happy New Year Happy New Year
Кристоф Шауб
Nora's Will Cinco días sin Nora
Мариана Ченильо
Burning Mooki Burning Mooki
Лина Чаплин, Слава Чаплин
Палата №6 6.8
Палата №6 Palata N°6
Карен Шахназаров
Смотреть трейлер
Beauty utsukushimono Beauty utsukushimono
Toshio Gotô
Мелодия для шарманки 6.9
Мелодия для шарманки Melodiya dlya sharmanki
Кира Муратова
Смотреть трейлер
As God Commands Come Dio comanda
Габриэле Сальваторес
Премия российских кинокритиков
As God Commands Come Dio comanda
Габриэле Сальваторес
Победитель
Премия российских кинокритиков – особое упоминание
The Missing Person The Missing Person
Ноа Бушел
Победитель
Серебряный Святой Георгий / Лучший актер
Владимир Ильин
Владимир Ильин
Палата №6
Победитель
Серебряный Святой Георгий / Лучшая актриса
Елена Косюк
Мелодия для шарманки
Победитель
Серебряный Святой Георгий / Лучший режиссер
Nora's Will Cinco días sin Nora
Мариана Ченильо
Победитель
Nora's Will Cinco días sin Nora
Мариана Ченильо
Победитель
Серебряный Святой Георгий / Лучший фильм конкурса «Перспективы»
The Conflict Zone Konpliktis zona
Вано Бурдули, Archil Gelovani
Победитель
The Conflict Zone Konpliktis zona
Вано Бурдули, Archil Gelovani
Победитель
Специальный приз жюри
Чудо 6.7
Чудо Chudo
Александр Прошкин
Победитель
Смотреть трейлер
Верю. Константин Станиславский
Олег Янковский
Олег Янковский
Outstanding achievements in acting careers and the devotion to K. Stanislavsky's School
Победитель
Приз выходного дня «Коммерсанта»
Первый отряд 6.6
Первый отряд First Squad / Faasuto Sukuwaddo
Ёсихару Асино, Михаил Шприц, Алексей Климов
Победитель
Смотреть трейлер
Первый отряд 6.6
Первый отряд First Squad / Faasuto Sukuwaddo
Ёсихару Асино, Михаил Шприц, Алексей Климов
Победитель
Смотреть трейлер
