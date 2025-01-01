Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Кинофестивали ММКФ События ММКФ 2005

Все фильмы-номинанты «ММКФ» в 2005 году

Место проведения Москва, Россия
Дата проведения 17 июля 2005 - 26 июля 2005
Премия ФИПРЕССИ
Гитара-монголоид 6.1
Гитара-монголоид Gitarrmongot
Рубен Эстлунд
Победитель
Золотой Святой Георгий
Космос как предчувствие 6.5
Космос как предчувствие Kosmos kak predchuvstvie
Алексей Учитель
Победитель
Все номинанты
Left Food Forward on the Beat Table Bozorg Zire Paye Chap
Kazem Ma'asoumi
Невесты 7.8
Невесты Nyfes
Пантелис Вулгарис
Хроники обыкновенного безумия 5.8
Хроники обыкновенного безумия Pribehy obycejneho silenstvi
Петр Зеленка
Балканкан 6.1
Балканкан Bal-Can-Can
Дарко Митревски
Le sourire d'Hassan Le sourire d'Hassan
Frédéric Goupil
Гитара-монголоид 6.1
Гитара-монголоид Gitarrmongot
Рубен Эстлунд
Welcome Home Welcome Home
Andreas Gruber
La vita che vorrei La vita che vorrei
Джузеппе Пиччиони
The Porcelain Doll A porcelánbaba
Петер Гардош
Дорогая Венди 6.8
Дорогая Венди Dear Wendy
Томас Винтерберг
La Última Luna La Última Luna
Мигель Литтин
El desenlace El desenlace
Juan Pinzás
Frozen Land Paha maa
Аку Лоухимиес
Erkak Erkak
Юсуп Разыков
Чамскраббер 6.8
Чамскраббер The Chumscrubber
Арье Позин
Stolen Eyes Otkradnati ochi
Радослав Спасов
Приз Федерации киноклубов России за лучший фильм Основного конкурса
Remote Access Udalyonnyy dostup
Светлана Проскурина
Победитель
Премия российских кинокритиков
Пыль 6.9
Пыль Pyl
Сергей Лобан
Победитель
Премия российских кинокритиков – особое упоминание
Балканкан 6.1
Балканкан Bal-Can-Can
Дарко Митревски
Победитель
Серебряный Святой Георгий / Лучший актер
Hamid Farahnejad
Left Food Forward on the Beat
Победитель
Серебряный Святой Георгий / Лучшая актриса
Vesela Kazakova
Stolen Eyes
Победитель
Серебряный Святой Георгий / Лучший режиссер
Дорогая Венди 6.8
Дорогая Венди Dear Wendy
Томас Винтерберг
Победитель
Дорогая Венди 6.8
Дорогая Венди Dear Wendy
Томас Винтерберг
Победитель
Серебряный Святой Георгий / Лучший фильм конкурса «Перспективы»
How the Garcia Girls Spent Their Summer How the Garcia Girls Spent Their Summer
Georgina Garcia Riedel
Победитель
Специальный приз жюри
Frozen Land Paha maa
Аку Лоухимиес
Победитель
Верю. Константин Станиславский
Жанна Моро
Победитель
Премия за выдающиеся заслуги
Иштван Сабо
For outstanding contribution to world film arts.
Победитель
Год проведения
Номинации

Другие награды и фестивали

Оскар
Academy Awards, USA
1929-2025
Оскар
Каннский кинофестиваль
Festival international du film de Cannes
1939-2025
Каннский кинофестиваль
Золотой глобус
Golden Globe Award
1944-2025
Золотой глобус
Прайм-таймовая премия «Эмми»
Primetime Emmy Awards
1949-2025
Прайм-таймовая премия «Эмми»
BAFTA - премия Британской киноакадемии
The British Academy of Film and Television Arts
1949-2025
BAFTA - премия Британской киноакадемии
Венецианский кинофестиваль
Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica
1932-2025
Венецианский кинофестиваль
Золотая малина
Razzie
1981-2025
Золотая малина
Кино и ТВ награды MTV
MTV Movie & TV Awards
1992-2025
Кино и ТВ награды MTV
Сандэнс
Sundance Film Festival
1982-2025
Сандэнс
Послание к Человеку
1993-2025
Послание к Человеку
Берлинале
Internationale Filmfestspiele Berlin
1951-2025
Берлинале
Сочинский Международный Кинофестиваль и Кинопремия (SIFFA)
Sochi International Film Festival & Awards — SIFFA
1994-2025
Сочинский Международный Кинофестиваль и Кинопремия (SIFFA)
Премия Гильдии киноактеров США
Screen Actors Guild Award
1963-2025
Премия Гильдии киноактеров США
КиноБраво
2024-2025
Кинофестиваль Кинотавр
Sochi Open Russian Film Festival (Kinotavr)
1990-2025
Кинофестиваль Кинотавр
Окно в Европу
1993-2025
Окно в Европу
Кинофестиваль в Торонто
Toronto International Film Festival
1978-2025
Кинофестиваль в Торонто
Таллинский кинофестиваль «Тёмные ночи» (PÖFF)
Pimedate Ööde Filmifestival
1998-2025
Таллинский кинофестиваль «Тёмные ночи» (PÖFF)
Три остросюжетные новинки сентября: первая мало того, что основана на реальных событиях, там еще и Мэтью МакКонахи
Полуэльфы, полуорки, а что насчет полугномов? Во «Властелине колец» обнаружили между строк странных персонажей
«После каждой серии ждать следующую неделю будет невыносимо»: выход ленты с Козловским откладывали 2 года, но наконец-то известна дата премьеры
У «Заклятия» всего 4 номерных части, но фильмов в киновселенной — ровно 10: объясняем хронологию главной хоррор-франшизы XXI века
«Есть только миг» и зрительский рейтинг: россияне назвали 10 фильмов СССР с самой крутой музыкой — песню про 5 минут здесь не ищите
Это вам не Львенок и Черепаха: 10 реально жутких мультфильмов СССР — даже взрослым становится некомфортно
Эта битва будет легендарной: лишь одно аниме может потеснить нового «Истребителя демонов» — и прокат тайтла уже стартовал
Не Луффи и даже не Кайдо... но кто же тогда? Выяснили, кто самый сильный персонаж в мире «Ван Пис»
Обожаете сериалы про маньяков? Netflix готовит вам крутой подарок на Хэллоуин — фанаты «Истории Джеффри Даммера» оценят
5 главных красоток «Ван-Пис» доказывают, что это аниме — точно не для детей: «народный» рейтинг фанатов возглавила даже не Нико
Скучали по Неду Старку? Шон Бин наконец-то возвращается в фэнтези — делайте ставки, как он умрет
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше