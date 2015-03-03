Оставшиеся в Косово сербы живут в небольших изолированных общинах — анклавах. Вынужденные ютиться в тесноте, сербы ведут существование в крайне тяжёлых условиях. А что происходит, когда в анклаве умирает человек, а кладбище находится на вражеской территории? 80-летнего старика всё-таки похоронили, но лишь благодаря его десятилетнему внуку, который отважился совершить нечто немыслимое как для сербов, так и для албанцев — он продемонстрировал свою любовь и подружился с чужаками.
СтранаГермания / Сербия
Продолжительность1 час 32 минуты
Год выпуска2015
Премьера онлайн19 июля 2018
Премьера в мире3 марта 2015
Дата выхода
16 февраля 2017
Германия
3 марта 2015
Сербия
Сборы в мире$1 985
ПроизводствоSein+Hain Film, Nama Film, Zweites Deutsches Fernsehen (ZDF)
Другие названия
Enklava, Enclave, Анклав, Área de Conflito, Enklave, Enklawa, L'Enclave, Θύλακας