Оставшиеся в Косово сербы живут в небольших изолированных общинах — анклавах. Вынужденные ютиться в тесноте, сербы ведут существование в крайне тяжёлых условиях. А что происходит, когда в анклаве умирает человек, а кладбище находится на вражеской территории? 80-летнего старика всё-таки похоронили, но лишь благодаря его десятилетнему внуку, который отважился совершить нечто немыслимое как для сербов, так и для албанцев — он продемонстрировал свою любовь и подружился с чужаками.

