7.6 Рейтинг IMDb: 7.5
Анклав

Enklava 18+
О фильме

Оставшиеся в Косово сербы живут в небольших изолированных общинах — анклавах. Вынужденные ютиться в тесноте, сербы ведут существование в крайне тяжёлых условиях. А что происходит, когда в анклаве умирает человек, а кладбище находится на вражеской территории? 80-летнего старика всё-таки похоронили, но лишь благодаря его десятилетнему внуку, который отважился совершить нечто немыслимое как для сербов, так и для албанцев — он продемонстрировал свою любовь и подружился с чужаками.
Страна Германия / Сербия
Продолжительность 1 час 32 минуты
Год выпуска 2015
Премьера онлайн 19 июля 2018
Премьера в мире 3 марта 2015
Дата выхода
16 февраля 2017 Германия
3 марта 2015 Сербия
Сборы в мире $1 985
Производство Sein+Hain Film, Nama Film, Zweites Deutsches Fernsehen (ZDF)
Другие названия
Enklava, Enclave, Анклав, Área de Conflito, Enklave, Enklawa, L'Enclave, Θύλακας
Режиссер
Горан Радованович
В ролях
Филип Шубарич
Миодраг Кривокапич
Небойша Глоговац
Растко Янкович
Квун Лайчи
Квун Лайчи
Все актеры и съемочная группа
7.6
7.5 IMDb
