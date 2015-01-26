Ночной кошмар (2015)

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Постер фильма Ночной кошмар
Постер фильма Ночной кошмар
Рейтинги
5.8 Рейтинг IMDb: 5.7
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2 постера
Киноафиша Фильмы Ночной кошмар

Ночной кошмар

The Nightmare 18+
Напомним о выходе в прокат

О фильме

«Сонный паралич» – далеко не новое, но все еще плохо изученное явление, в ходе которого спящий человек просыпается посреди ночи, чтобы обнаружить, что не управляет своим телом. Это состояние часто сопровождается пугающими видениями, еще более жуткими оттого, что несчастный не может даже пошевелиться
Страна США
Продолжительность 1 час 31 минута
Год выпуска 2015
Премьера онлайн 8 июня 2015
Премьера в мире 26 января 2015
Дата выхода
5 июня 2015 Канада
5 июня 2015 США
Сборы в мире $41 853
Производство Zipper Bros Films, Highland Park Classics, New City Road
Другие названия
The Nightmare, Noćna Mora, La pesadilla, Cosmarul, Mareridt i vågen tilstand, Pesadelo, Ночной кошмар
Режиссер
Родни Ашер
Родни Ашер
В ролях
Ятоя Той
Зигфрид Питерс
Стивен Иветт
Николь Босуорт
Эйдж Уилсон
Все актеры и съемочная группа
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Рейтинг фильма

5.8
Оцените 15 голосов
5.7 IMDb
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