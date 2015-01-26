Ночной кошмар (2015)

«Сонный паралич» – далеко не новое, но все еще плохо изученное явление, в ходе которого спящий человек просыпается посреди ночи, чтобы обнаружить, что не управляет своим телом. Это состояние часто сопровождается пугающими видениями, еще более жуткими оттого, что несчастный не может даже пошевелиться
СтранаСША
Продолжительность1 час 31 минута
Год выпуска2015
Премьера онлайн8 июня 2015
Премьера в мире26 января 2015
Дата выхода
5 июня 2015
Канада
5 июня 2015
США
Сборы в мире$41 853
ПроизводствоZipper Bros Films, Highland Park Classics, New City Road
Другие названия
The Nightmare, Noćna Mora, La pesadilla, Cosmarul, Mareridt i vågen tilstand, Pesadelo, Ночной кошмар