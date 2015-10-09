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Орлеан - трейлер
Киноафиша Трейлеры Орлеан. Трейлер

Орлеан. Трейлер

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Дата публикации: 4 августа 2015
Орлеан – На русский провинциальный город с необычным названием Орлеан надвигается буря. Пока что о ней не догадываются его жители: парикмахерша Лида спит с кем ни попадя; врач, Рудик, водит к себе девиц, пользуясь служебным положением; полицейский не гнушается убийством; а фокусник, кажется, и вправду перепиливает девушек на сцене. В этой тихой заводи появляется «некий гражданин», он называет себя экзекутором и в весьма эксцентричной манере обещает жителям города вечные муки еще при жизни. Экзекутор оказывается вездесущим, и при этом совершенно необходимым этим людям.
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Ирина 9 октября 2015, 16:21
Фильм понравился! По трейлеру было непонятно, что будет, но в кино пошла. И не пожалела! Маленькая жизнь маленького города. Снято со вкусом, со смыслом, и каждый найдет что-то своё в фильме, что затронет. Актеры сыграли великолепно. Юмор тонкий, черный, искусный такой... Смотришь на одном дыхании, и все эти персонажи, вроде такие странные, а ощущение, что именно они тебя каждый день и окружают.. Пощурилась на сцене распиливания - и то, никакого треша там не показывают, скорее передают зловещую атмосферу греха...Удивилась, увидев такой низкий рейтинг здесь. К массовому кино его не отнесешь,конечно, но то, что сделано талантливо, оценить стоит.
9 октября 2015, 16:21 Ответить
Bbbugl 9 октября 2015, 16:33
О многом говорит тот факт,что кинотеатры отменяют сеансы уже на первой неделе проката
9 октября 2015, 16:33 Ответить
Кирилл 9 октября 2015, 16:47
Ерунда полная! Ни Сухоруков, ни Лядова положение не спасают, несмотря на все старания.
9 октября 2015, 16:47 Ответить
Леонид Куценок 21 октября 2015, 03:16
очень хороший фильм ,со смыслом но перед просмотром нужно голову выключить а включить и обдумать после просмотра,чудная фантазмагория отражающая город погрязший в грехах . Для ценителей полотен Иеранима экранизированный "Корабль дураков"мне понравилось даже я в восхищении,НО уверен ,что не всем по вкусу подобное кинохулиганство ,не для ценителей тонких сопливослюнявых мелодрамм и тонкого английского юмора .Здесь ценичная сатира и смех сквозь слёзы над абсурдом действительности.
21 октября 2015, 03:16 Ответить
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