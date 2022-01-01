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Ларисина артель, 2015

2015 / Россия
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О фильме
Фильм рассказывает об артели художниц, работающих в этом наиболее массовом и демократичном жанре изобразительного искусства.
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Продолжительность 1 час 2 минуты
Год выпуска 2015
Режиссер
Елена Ласкари
Все актеры и съемочная группа
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