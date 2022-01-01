Ларисина артель, 2015

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о выходе в прокат О фильме Фильм рассказывает об артели художниц, работающих в этом наиболее массовом и демократичном жанре изобразительного искусства. Развернуть мало голосов Оцените 0 голосов Продолжительность 1 час 2 минуты Год выпуска 2015 Режиссер Елена Ласкари Все актеры и съемочная группа

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