Елена Лядова родилась 25 декабря 1980 года в Тамбовской области. С детства хотела стать актрисой, но истоки этого увлечения так и остаются загадкой, а сама актриса не любит давать интервью и редко распространяется о своей жизни.

После школы поехала в Москву, где с первой попытки без каких-либо связей поступила в театральный вуз им. М.С. Щепкина. С 2001 года, будучи студенткой, стала стажером московского ТЮЗа, а уже через год официально вошла в состав труппы.

Лядовой нравилось играть для юных зрителей, она приняла участие во множестве детских спектаклей. За это время в театре к харизматичной актрисе присмотрелись кинорежиссеры.

Дебютной киноработой актрисы стал фильм «Собака Павлова», за роль в котором актрису удостоят награды на фестивале «Амурская осень».

Первой большой ролью Лядовой, запомнившейся широкому зрителю, стала дочь главного героя в картине Звягинцева «Елена», за которую актриса получила несколько премий. Немного позже Лядова снова появится в киноработе этого режиссера, сыграв супругу героя Алексея Серебрякова в нашумевшей картине «Левиафан».

Несколько лет Елена прожила в гражданском браке с актером Александром Яценко. В 2015 году вышла замуж за актера Владимира Вдовиченкова.