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Елена Лядова

Елена Лядова
Елена Лядова
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Дата рождения
25 декабря 1980
Возраст
41 год
Знак зодиака
Козерог
Карьера
Актриса
Место рождения
Моршанск, СССР (Россия)
Рост
165 см
Личные связи
Владимир Вдовиченков
Владимир Вдовиченков
в браке с 2015 года
Биография Елены Лядовой

Елена Лядова родилась 25 декабря 1980 года в Тамбовской области. С детства хотела стать актрисой, но истоки этого увлечения так и остаются загадкой, а сама актриса не любит давать интервью и редко распространяется о своей жизни.

После школы поехала в Москву, где с первой попытки без каких-либо связей поступила в театральный вуз им. М.С. Щепкина. С 2001 года, будучи студенткой, стала стажером московского ТЮЗа, а уже через год официально вошла в состав труппы.

Лядовой нравилось играть для юных зрителей, она приняла участие во множестве детских спектаклей. За это время в театре к харизматичной актрисе присмотрелись кинорежиссеры.

Дебютной киноработой актрисы стал фильм «Собака Павлова», за роль в котором актрису удостоят награды на фестивале «Амурская осень».

Первой большой ролью Лядовой, запомнившейся широкому зрителю, стала дочь главного героя в картине Звягинцева «Елена», за которую актриса получила несколько премий. Немного позже Лядова снова появится в киноработе этого режиссера, сыграв супругу героя Алексея Серебрякова в нашумевшей картине «Левиафан».

Несколько лет Елена прожила в гражданском браке с актером Александром Яценко. В 2015 году вышла замуж за актера Владимира Вдовиченкова.

Интересные факты о Елене Лядовой
  • Стать актрисой Лядова решила после того, как увидела советскую кинокартину «Карнавал», где главную роль исполнила знаменитая актриса Ирина Муравьева;
  • Путь к успеху не был безоблачен: юную актрису не приняли в ГИТИС. Но после проваленных туда вступительных экзаменов попасть в «Щепку» Лядовой все-таки удалось;
  • Елена Лядова пробовалась на главную роль Виктории Прутковской в популярном телепроекте на СТС «Моя прекрасная няня», но на роль утвердили малоизвестную тогда актрису Анастасию Заворотнюк;
  • Роль актрисы в фильме «Орлеан» была написана специально для нее.
Фильмография Елены Лядовой
Воздух
драма, военный 2023, Россия
0.0
Батя
Батя
комедия, драма 2021, Россия
7.0
Молоко птицы
Молоко птицы
драма 2021, Россия
6.0
Тварь
Тварь
триллер, мистика, ужасы 2019, Россия
4.0
Аванпост
Аванпост
фантастика, триллер 2019, Россия
5.0
И-Сайдер
фантастика, драма 2018, Россия
0.0
Рубеж
Рубеж
фантастика, исторический, приключения 2017, Россия
6.0
День до
День до
драма 2017, Россия
5.0
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Владимир Вдовиченков
Владимир Вдовиченков
в браке с 2015 года
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