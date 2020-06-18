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Жан-Жак Анно
Жан-Жак Анно
Jean-Jacques Annaud
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Жан-Жак Анно
Jean-Jacques Annaud
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Дата рождения
1 сентября 1943
Возраст
78 лет
Знак зодиака
Дева
Карьера
Режиссер, Продюсер, Сценарист
Биография Жан-Жака Анно
Родился 1 октября 1943 года. Жювизи-Сюр-Орж, Франция
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Фильмография Жан-Жака Анно
Тотем волка
приключения
2015, Китай / Франция
6.0
Черное золото
драма
2011, Франция / Катар
7.0
Миллион лет до нашей эры 2
комедия, фантастика
2007, Франция / Испания
4.0
Два брата
приключения, драма, семейный
2004, Франция / Великобритания
5.0
Враг у ворот
триллер, исторический, военный, драма
2000, США / Германия / Великобритания / Ирландия
8.0
Семь лет в Тибете
драма, биография, приключения
1997, США
7.0
Любовник
биография, драма, мелодрама
1992, Франция / Великобритания
6.0
Медведь
приключения, драма, семейный
1988, Франция / США
8.0
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18 июня 2020 13:34
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