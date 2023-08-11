Претенденты,

Жена и тренер знаменитого теннисиста, находящегося в полосе неудач, записывают его на соревнования «Челленджер», где ему придётся соревноваться с её бывшим любовником.
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