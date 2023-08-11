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Постер фильма Претенденты
7.5
Претенденты - Финальный трейлер
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7.5

Претенденты

, 2023
Challengers
США / драма / 18+
Трейлеры
Постер фильма Претенденты
7.5
Претенденты - Финальный трейлер
Претенденты  Финальный трейлер

О фильме

Жена и тренер знаменитого теннисиста, находящегося в полосе неудач, записывают его на соревнования «Челленджер», где ему придётся соревноваться с её бывшим любовником.

В ролях

Джош О’Коннор
Джош О’Коннор
Patrick Zweig
Зендея
Зендея
Tashi Donaldson
Майк Фейст
Майк Фейст
Art Donaldson
Фэйт Фэй
Jake Jensen
Darnell Appling
Umpire (New Rochelle Final)
Bryan Doo
Art's Physiotherapist
Shane T Harris
Art's Security Guard
Нада Деспотович
Tashi's Mother
Joan Mcshane
Line Judge (New Rochelle Final)
Крис Фаулер
TV Sports Commentator (Atlanta 2019)
Mary Joe Fernandez
TV Sports Commentator (Atlanta 2019)
Режиссер Лука Гуаданьино
Сценарист Джастин Курицкес
Композитор Трент Резнор, Аттикус Росс
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна США
Продолжительность 2 часа 11 минут
Год выпуска 2023
Премьера онлайн 16 мая 2024
Премьера в мире 11 августа 2023
Дата выхода
24 апреля 2024 Австралия
26 апреля 2024 Азербайджан
14 сентября 2023 Аргентина
24 апреля 2024 Бельгия
26 апреля 2024 Болгария
15 сентября 2023 Бразилия
26 апреля 2024 Британские Виргинские острова
15 сентября 2023 Великобритания
25 апреля 2024 Венгрия
25 апреля 2024 Венесуэла
10 мая 2024 Вьетнам
14 сентября 2023 Германия
25 апреля 2024 Гонконг
25 апреля 2024 Греция
25 апреля 2024 Грузия R
25 апреля 2024 Дания 11
26 апреля 2024 Египет
25 апреля 2024 Израиль
26 апреля 2024 Индия
24 апреля 2024 Индонезия 17+
26 апреля 2024 Ирландия
26 апреля 2024 Исландия Unrated
11 августа 2023 Испания
14 сентября 2023 Италия
26 апреля 2024 Канада
25 апреля 2024 Колумбия
26 апреля 2024 Кыргызстан
15 сентября 2023 Латвия N16
25 апреля 2024 Ливан
15 сентября 2023 Литва N
25 апреля 2024 Малайзия
25 апреля 2024 Мексика
26 апреля 2024 Молдавия
14 сентября 2023 Нидерланды
26 апреля 2024 Новая Зеландия
26 апреля 2024 Норвегия 9
25 апреля 2024 ОАЭ TBC
25 апреля 2024 Перу
15 сентября 2023 Польша
26 апреля 2024 Португалия
25 апреля 2024 Пуэрто-Рико
15 сентября 2023 Румыния o.A.
11 августа 2023 США
25 апреля 2024 Сербия
14 сентября 2023 Сингапур
25 апреля 2024 Словакия 12
26 апреля 2024 Таджикистан
12 октября 2023 Таиланд
26 апреля 2024 Тайвань
15 сентября 2023 Турция
26 апреля 2024 Узбекистан
25 апреля 2024 Украина
24 апреля 2024 Филиппины R-13
26 апреля 2024 Финляндия
24 апреля 2024 Франция
2 мая 2024 Хорватия 15
25 апреля 2024 Черногория
14 сентября 2023 Чехия
26 апреля 2024 Чили
25 апреля 2024 Швейцария
26 апреля 2024 Швеция 7
25 апреля 2024 Эквадор
26 апреля 2024 Эстония
26 апреля 2024 ЮАР
24 апреля 2024 Южная Корея
7 июня 2024 Япония PG12
MPAA R
Бюджет $55 000 000
Сборы в мире $96 119 408
Производство Frenesy Film Company, Metro-Goldwyn-Mayer (MGM), Pascal Pictures
Другие названия
Challengers, Desafiantes, Challengers - Rivalen, Претенденты, 挑戰者, Da'vogarlar, Izazivači, Izzivalci, Mitkharim, Namizədlər, Những Kẻ Thách Đấu, Rekabet, Rivais, Rivales, Sāncenši, Súperi, Väljakutsujad, Varžovai, Οι αντίπαλοι, Предизвикувачи, Претендентите, Ривали, Суперники, チャレンジャーズ, 挑战者, Rəqabətçilər, Luca Guadagnino's Challengers

Рейтинг фильма

7.5
Оцените 27 голосов
7 IMDb
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Место в рейтинге
В общем рейтинге  947 В жанре «драма»  437 В фильмах США  606 В фильмах 2023 года  46
Обновлено 30 июля 2026

Трейлеры фильма

Все трейлеры
Претенденты - Финальный трейлер
Претенденты Финальный трейлер
Претенденты - Трейлер 2
Претенденты Трейлер 2
Все трейлеры Все главные трейлеры на нашем канале

Наша рецензия

Теннис как секс в новой картине Луки Гуаданьино.
Теннис как секс в новой картине Луки Гуаданьино. Лучшие друзья, теннисисты Арт и Патрик, приходят на соревнование к совсем молоденькой звезде Таши. Девушка еще только готовится к поступлению в университет, но уже имеет рекламный контракт с adidas и перспективу стать легендой большого тенниса. Камера в первый, но не последний раз сделает акцент на взглядах своих персонажей. Пока зал будет откручивать шеи в желании успеть за мячом, лица главных героев будут всегда направлены в сторону одного игрока, тревожащего сердце в данный момент. Так…

Отзывы о фильме

Comon 15 июня 2024, 02:52
Фильм потрясный конечно, очень необычный, можно где то даже сказать - на грани, актёры выложились на 200% и на тыщу процентов попали в свои роли,… Читать дальше…
isiss 8 июня 2024, 00:41
Очень очень классный фильм! Еще раз пойду 🤩
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате

Новости о фильме

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