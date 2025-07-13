Это вам не «Человек-паук»: «Одиссея» станет самым уникальным фильмом Нолана, и Холланд объяснил, почему — подобного в кино еще не было

Если кто-то и умеет подогреть интерес к премьере задолго до выхода — это Кристофер Нолан. Его новая «Одиссея» появится на больших экранах лишь 17 июля 2026, а о ней уже говорят как о событии, которое поднимет планку эпических экранизаций на недосягаемую высоту. И вот теперь Том Холланд — юный Телемах — подлил масла в огонь.

В интервью GQ Человек-паук рассказал, что работа с Ноланом и его бессменной соратницей Эммой Томас стала для него «лучшим опытом» на съёмочной площадке. По его словам, он никогда не видел, чтобы кто-то работал так, как эта пара — и теперь прекрасно понимает, почему Нолана считают мастером, которому доверяют блокбастеры уровня «Одиссеи».

«Это было невероятно. Работа всей жизни, без преувеличений. Я горжусь тем, что сделал, — поделился Холланд. — Каждый день я приходил на площадку с чувством цели и желанием доказать, что могу справиться. Ничего подобного, думаю, еще в кино не было».

И если кто-то думает, что юный актёр был в эпицентре внимания на съемочной площадке — как бы не так, ведь ему пришлось поработать плечом к плечу с «большими» людьми.

«Мэтт Деймон всегда был моим героем, как и Энн Хэтэуэй. Сниматься с ними, учиться у них, дружить — о большем я и мечтать не мог».

Роль Телемаха в фильме, конечно, лишь часть пазла. Главным героем останется Одиссей — его играет Деймон. А Пенелопу воплотит всё та же Хэтэуэй. Режиссёр, который однажды вытащил зрителя в чёрную дыру в «Интерстелларе», теперь отправляет нас в древнегреческое море, обещая зрелище «непохожее ни на что».

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