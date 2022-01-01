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Джеральдин Сомервилль
Джеральдин Сомервилль
Geraldine Somerville
О персоне
Фильмография
Джеральдин Сомервилль
Geraldine Somerville
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Дата рождения
19 мая 1967
Возраст
55 лет
Знак зодиака
Телец
Карьера
Актриса
Биография Джеральдин Сомервилль
Родился 19 мая 1967 года. Графство Мит, Ирландия.
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Фильмография Джеральдин Сомервилль
Прощай, Кристофер Робин
семейный, биография, исторический
2017, США
7.0
Дом призраков
ужасы, драма, мистика
1995, Великобритания / США
6.0
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