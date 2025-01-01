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Постер сериала Дживс и Вустер
Постер сериала Дживс и Вустер
Постер сериала Дживс и Вустер
Постер сериала Дживс и Вустер
Постер сериала Дживс и Вустер
Постер сериала Дживс и Вустер
Рейтинги
мало голосов Рейтинг IMDb: 8.4
Оцените
6 постеров
Киноафиша Сериалы Дживс и Вустер

Дживс и Вустер (1990 - 1993)

Jeeves & Wooster 18+
Год выпуска 1990
Страна Великобритания
Всего сезонов 4 сезона
Эпизод длится 51 минута
Телеканал ITV
Продолжительность сериала 19 часов 33 минуты

О чем сериал

События сериала «Дживс и Вустер» разворачиваются в 20-е годы прошлого столетия в Великобритании. Берти Вустер – не самый мудрый, зато обеспеченный и хорошо воспитанный паренек, наследник старинного аристократического рода. На него работает камердинер Дживс – хитрый и изобретательный человек, всегда знающий, как помочь своему беспечному господину. Вустер часто влюбляется, прожигает жизнь и постоянно ввязывается в неприятности. Но верный камердинер готов защищать его от любых угроз. Конечно, не совсем бескорыстно…

В ролях
В ролях
Хью Лори
Хью Лори
Стивен Фрай
Стивен Фрай
Пип Торренс
Пип Торренс
Сэм Дуглас
Ричард Диксон
Джозеф Майделл
Все актеры и съемочная группа
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Рейтинг сериала

0.0
Оцените 1 голос
8.4 IMDb
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Сезоны
Дживс и Вустер - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
1990, 5 эпизодов
 
Дживс и Вустер - Сезон 2 / Season 2 Сезон 2 / Season 2
1991, 6 эпизодов
 
Дживс и Вустер - Сезон 3 / Season 3 Сезон 3 / Season 3
1992, 6 эпизодов
 
Дживс и Вустер - Сезон 4 / Season 4 Сезон 4 / Season 4
1993, 6 эпизодов
 
Отзывы о сериале
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