События сериала «Дживс и Вустер» разворачиваются в 20-е годы прошлого столетия в Великобритании. Берти Вустер – не самый мудрый, зато обеспеченный и хорошо воспитанный паренек, наследник старинного аристократического рода. На него работает камердинер Дживс – хитрый и изобретательный человек, всегда знающий, как помочь своему беспечному господину. Вустер часто влюбляется, прожигает жизнь и постоянно ввязывается в неприятности. Но верный камердинер готов защищать его от любых угроз. Конечно, не совсем бескорыстно…