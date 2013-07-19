Выйдя из ночлежки для бездомных, где он лечился после наезда, совершенного на него неизвестным водителем, уличный факир Алекс возвращается ночевать на старейший парижский мост Понт — Неф, где кроме своего обычного напарника, снабжающего его наркотиками, обнаруживает молодую художницу Мишель, которая, потеряв зрение, решила оставить дом и друзей. У Алекса и Мишель возникает стремительный и пьянящий, но целительный для обоих роман.
|1 апреля 1993
|Австралия
|M
|11 сентября 1992
|Великобритания
|7 марта 2025
|Литва
|N16
|26 июня 2025
|Мексика
|B-15
|31 января 1992
|Нидерланды
|2 июля 1999
|США
|16 октября 1991
|Франция
|4 декабря 2014
|Южная Корея