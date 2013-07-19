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Постер фильма Любовники с нового моста
7.6
Киноафиша Фильмы Любовники с нового моста
7.6

Любовники с нового моста

, 1991
Les amants du Pont-Neuf
Франция / мелодрама, драма / 18+
Постер фильма Любовники с нового моста
7.6

О фильме

Выйдя из ночлежки для бездомных, где он лечился после наезда, совершенного на него неизвестным водителем, уличный факир Алекс возвращается ночевать на старейший парижский мост Понт — Неф, где кроме своего обычного напарника, снабжающего его наркотиками, обнаруживает молодую художницу Мишель, которая, потеряв зрение, решила оставить дом и друзей. У Алекса и Мишель возникает стремительный и пьянящий, но целительный для обоих роман.

В ролях

Жюльетт Бинош
Жюльетт Бинош
Michèle Stalens
Дени Лаван
Дени Лаван
Alex
Даниэль Бюаэн
Клаус-Михаэль Грюбер
Hans
Марион Сталанс
Marion
Chrichan Larsson
Julien
Paulette Berthonnier
Barge operator
Paulette Berthonnier
Barge operator
Roger Berthonnier
Barge operator
Roger Berthonnier
Barge operator
Эдит Скоб
Эдит Скоб
La femme en voiture
Жорж Апергис
L'homme en voiture
Режиссер Леос Каракс
Сценарист Леос Каракс
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Франция
Продолжительность 2 часа 5 минут
Год выпуска 1991
Премьера онлайн 19 июля 2013
Премьера в мире 16 октября 1991
Дата выхода
1 апреля 1993 Австралия M
11 сентября 1992 Великобритания
7 марта 2025 Литва N16
26 июня 2025 Мексика B-15
31 января 1992 Нидерланды
2 июля 1999 США
16 октября 1991 Франция
4 декабря 2014 Южная Корея
MPAA R
Бюджет $28 000 000
Сборы в мире $156 772
Производство Films A2, Gaumont International, Les Films Christian Fechner
Другие названия
Les Amants du Pont-Neuf, The Lovers on the Bridge, Os Amantes de Pont-Neuf, Любовники с Нового моста, A Pont-Neuf szerelmesei, De älskande på Pont-Neuf, De elskende fra Pont-Neuf, De elskende på Pont Neuf, Die Liebenden von Pont-Neuf, Gli amanti del Pont-Neuf, Kochankowie z Pont-Neuf, Köprü Üstü Âşıkları, L'amour entre une fils et un garçon, Les amants de Paris, Ljubavnici na mostu, Ljubavnici s Pont-Neufa, Los amantes de Pont-Neuf, Los amantes del Pont-Neuf, Lovers on the Ninth Bridge, Lovers on the Pont Neuf, Os Amantes da Ponte Nova, Pont Nef meilužiai, Pont Neufi armastajad, Pont-Neufin rakastavaiset, Οι εραστές της γέφυρας, Любовниците на моста, ポンヌフの恋人, 新桥恋人, 新橋戀人, Oi erastes tis gefyras, The Lovers On The Pont-Neuf

Рейтинг фильма

7.6
Оцените 10 голосов
7.6 IMDb

Отзывы о фильме

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