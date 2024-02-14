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Скоро в прокате "Нахимовцы"
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мюзикл
2024, Россия
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11 апреля 2024
Властелин колец: Война рохирримов
боевик, приключения, анимация
2024, Япония / США
7
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23 мая 2024
Фьюриоса
боевик
2023, США
4
1
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8 июня 2024
Трансформеры: Восхождение Звероботов
фантастика, боевик
2023, США
128
15
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27 июня 2024
Миссия невыполнима 8
боевик
2023, США
22
2
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18 июля 2024
Untitled Animated Transformers Film
боевик, приключения, анимация
2023, США
2
1
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19 декабря 2024
Аватар 3
фантастика, фэнтези, боевик, приключения
2024, США
173
20
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The Smurfs Musical
мюзикл
2024, США
1
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Пес-самурай и город кошек
Рецензия
Отзывы
2022, Великобритания / Китай / США, боевик, анимация, комедия
Открытое море: Монстр глубины
Рецензия
Отзывы
2022, Австралия, триллер
Неувольняемый
Рецензия
Отзывы
2022, Франция, комедия
Кукла. Последнее проклятье
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2021, Мексика, ужасы
Одна
Рецензия
Отзывы
2022, Россия, приключения, катастрофа
Главная роль
Рецензия
Отзывы
2021, Испания / Аргентина, комедия, драма
Хронос
Отзывы
2022, Россия, семейный, приключения, фантастика
Булки
Рецензия
Отзывы
2022, Россия, комедия
Забытое чудо
Отзывы
2022, Россия, анимация, семейный, приключения
Одержимая
Отзывы
2021, Россия, триллер
Молодой человек
Рецензия
Отзывы
2022, Россия, комедия
Драйв
Рецензия
Отзывы
2011, США, драма, боевик
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