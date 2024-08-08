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Скоро в прокате "Мальчик и птица"
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Мой дикий друг
семейный, детский, приключения
2024, Россия
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Тёща
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2023, Россия, комедия
По щучьему велению
Рецензия
Отзывы
2023, Россия, фэнтези, приключения
Оппенгеймер
Рецензия
Отзывы
2023, США, биография, драма, исторический
Немая ярость
Отзывы
2023, США, боевик
Хоккейные папы
Отзывы
2023, Россия, комедия, семейный, спорт
Голодные игры: Баллада о певчих птицах и змеях
Отзывы
2023, США, боевик, приключения, драма
Дворец
Рецензия
Отзывы
2023, Италия / Швейцария / Франция / Польша, драма
Большое маленькое приключение
Отзывы
2023, Бельгия / Франция / Испания, анимация
Наполеон
Рецензия
Отзывы
2023, США, боевик, биография, драма
Барби
Рецензия
Отзывы
2023, США, комедия, драма, приключения, фэнтези, мелодрама
Проклятие дудочника
Отзывы
2023, США, ужасы
Королевство зверей
Отзывы
2023, Франция, приключения, драма, фантастика
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