Секрет

Secret: Untold Melody 18+
Страна Южная Корея
Продолжительность 1 час 45 минут
Год выпуска 2024
Премьера в мире 11 октября 2024
Дата выхода
6 февраля 2026 Россия Капелла Фильм
11 октября 2024 ОАЭ PG12
Сборы в мире $5 434 720
Производство Hive Media, HIGROUND
Другие названия
Malhal su eobsneun bimil, Secret: Untold Melody, Melodía de un Amor Secreto, Bí Mật Không Thể Nói, Malhal su eopneun bimil, Секрет, シークレット・メロディ, 給我一首琴的時間
Режиссер
Со Ю-мин
В ролях
То Гён-су
То Гён-су
Вон Джин-а
Все актеры и съемочная группа
Рейтинг фильма

7.5
Оцените 11 голосов
6.8 IMDb
Отзывы о фильме

