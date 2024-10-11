Оповещения от Киноафиши
О фильме
Расписание
Кадры
Персоны
Постеры
Похожие
1 постер
Киноафиша
Фильмы
Секрет
Секрет
Secret: Untold Melody
18+
Напомним о выходе в прокат
мелодрама
Страна
Южная Корея
Продолжительность
1 час 45 минут
Год выпуска
2024
Премьера в мире
11 октября 2024
Дата выхода
6 февраля 2026
Россия
Капелла Фильм
11 октября 2024
ОАЭ
PG12
Сборы в мире
$5 434 720
Производство
Hive Media, HIGROUND
Другие названия
Malhal su eobsneun bimil, Secret: Untold Melody, Melodía de un Amor Secreto, Bí Mật Không Thể Nói, Malhal su eopneun bimil, Секрет, シークレット・メロディ, 給我一首琴的時間
Режиссер
Со Ю-мин
В ролях
То Гён-су
Вон Джин-а
Все актеры и съемочная группа
Рейтинг фильма
7.5
Оцените
11
голосов
6.8
IMDb
Смотреть в кино
Отзывы о фильме
