В ролях
Все актеры и съемочная группа
Сценарист
Марк ДеКарло, Карло Коллоди, Ryan Rowe
Детали мультфильма
Страна
Эстония / Россия / США
Продолжительность
1 час 25 минут
Год выпуска
2024
Премьера в мире
12 декабря 2024
Дата выхода
|2 сентября 2026
|Россия
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|12 декабря 2024
|Азербайджан
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|27 ноября 2025
|Италия
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|12 декабря 2024
|Молдавия
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|12 декабря 2024
|Эстония
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Производство
Asymmetric Universe S.L., Asymmetric Studios OU
Другие названия
Pinocchio, Pinocchio and the Water of Life, Pinocchio ja eluvesi, Pinocchio y Agua de Vida, The Adventures of Pinocchio, Пиноккио и волшебная вода