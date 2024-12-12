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Постер мультфильма Пиноккио и вода жизни
6.7
Киноафиша Фильмы Пиноккио и вода жизни
6.7

Пиноккио и вода жизни

, 2024
Pinocchio
Эстония, Россия, США / анимация / 18+
Постер мультфильма Пиноккио и вода жизни
6.7

В ролях

Фред Татаскьор
Фред Татаскьор
Faustino
Сьюзи Накамура
Сьюзи Накамура
Фил ЛаМарр
Фил ЛаМарр
Tretyak
Роб Полсен
Роб Полсен
Nic
Морис ЛаМарше
Морис ЛаМарше
Tutt
Кэнди Майло
Lory
Марк ДеКарло
Carlo
Джим Тернер
Райкер Линч
Райкер Линч
Arlequin
Йени Альварез
Йени Альварез
Amorina
Йонас Кибриб
Йонас Кибриб
Pinocchio
Марк Файт
Garbageman
Режиссер Виктор Лакисов
Сценарист Марк ДеКарло, Карло Коллоди, Ryan Rowe
Все актеры и съемочная группа

Детали мультфильма

Страна Эстония / Россия / США
Продолжительность 1 час 25 минут
Год выпуска 2024
Премьера в мире 12 декабря 2024
Дата выхода
2 сентября 2026 Россия
12 декабря 2024 Азербайджан
27 ноября 2025 Италия
12 декабря 2024 Молдавия
12 декабря 2024 Эстония
Производство Asymmetric Universe S.L., Asymmetric Studios OU
Другие названия
Pinocchio, Pinocchio and the Water of Life, Pinocchio ja eluvesi, Pinocchio y Agua de Vida, The Adventures of Pinocchio, Пиноккио и волшебная вода

Рейтинг мультфильма

6.7
Оцените 15 голосов
7.2 IMDb
Место в рейтинге
Лучшие мультфильмы  Лучшие российские фильмы 
Обновлено 12 января 2024

Отзывы о мультфильме

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