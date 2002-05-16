Menu
IMDb Rating: 7.9
Bowling for Columbine

Bowling for Columbine

Bowling for Columbine 18+
Country Canada / USA / Germany
Runtime 2 hours 0 minute
Production year 2002
World premiere 16 May 2002
Release date
3 June 2004 Russia
27 March 2003 Argentina
16 October 2002 Australia
6 December 2002 Austria
3 June 2004 Belarus
13 November 2002 Belgium
16 May 2003 Brazil
4 March 2003 Czechia
17 January 2003 Denmark
7 February 2003 Finland
9 October 2002 France
21 November 2002 Germany
15 November 2002 Great Britain
15 November 2002 Greece
29 May 2003 Hong Kong
26 June 2003 Hungary
15 November 2002 Ireland
23 January 2003 Israel
17 October 2002 Italy
25 January 2003 Japan
3 June 2004 Kazakhstan
18 July 2003 Mexico
5 December 2002 Netherlands
31 January 2003 Norway
11 June 2004 Panama
11 September 2003 Peru
12 September 2003 Poland
4 April 2003 Portugal
15 May 2003 Singapore
13 March 2003 Slovenia
24 April 2003 South Korea
21 March 2003 Spain
7 February 2003 Sweden
21 March 2003 Switzerland
7 February 2003 Turkey
15 November 2002 USA
3 June 2004 Ukraine
MPAA R
Budget $4,000,000
Worldwide Gross $58,015,923
Production United Artists, Alliance Atlantis Communications, Salter Street Films International
Also known as
Bowling for Columbine, Masacre en Columbine, Benim cici silahım, Bowling a Columbine, Bowling à Columbine, Bowling for Columbine: Un país en armas, Bowling za Columbine, Cântec pentru un masacru, Kóla, puska, sültkrumpli, Ludi za oružjem, Relvastatud Ameerika, Tiros em Columbine, Zabawy z bronią, Ακήρυχτος πόλεμος, Боулинг для Колумбины, Жеђ за насиљем, ボウリング・フォー・コロンバイン, 科倫拜校園事件
Director
Michael Moore
Michael Moore
Cast and Crew
7.7
Quotes
Michael Moore If you were to talk directly to the kids at Columbine or the people in that community, what would you say to them if they were here right now?
Marilyn Manson I wouldn't say a single word to them. I would listen to what they have to say, and that's what no one did.
Stills
