Menu
Русский
Cancel
Your tickets in your personal cabinet
Poster of Ten Minutes Older: Trumpet
7.1
Kinoafisha Films Ten Minutes Older: Trumpet
7.1

Ten Minutes Older: Trumpet

, 2002
Ten Minutes Older: Trumpet
Great Britain, Germany, Spain, Netherlands, Finland, China / Drama / 18+
Poster of Ten Minutes Older: Trumpet
7.1

Cast

Markku Peltola
(segment: Dogs Have No Hell)
Kati Outinen
Kati Outinen
(segment: Dogs Have No Hell)
Marko Haavisto
(segment: Dogs Have No Hell)
Ana Sofia Liaño
(segment: Lifeline)
Pelayo Suarez
(segment: Lifeline)
Celia Poo
(segment: Lifeline)
José Antonio Amieva
(segment: Lifeline)
Fernando García Toriello
(segment: Lifeline)
Chloe Sevigny
Chloe Sevigny
(segment: Int. Trailer Night)
Charles Esten
Charles Esten
Bill (segment: Twelve Miles to Trona)
Director Aki Kaurismäki, Jim Jarmusch, Wim Wenders, Spike Lee, Werner Herzog, Víctor Erice, Chen Kaige
Writer Víctor Erice, Werner Herzog, Jim Jarmusch, Aki Kaurismäki
Composer Paul Englishby
Cast and Crew

Film details

Country Great Britain / Germany / Spain / Netherlands / Finland / China
Runtime 1 hour 57 minutes
Production year 2002
World premiere 18 May 2002
Release date
18 May 2002 Russia 12+
30 January 2003 Czechia 12+
18 May 2002 France
18 May 2002 Kazakhstan
8 November 2002 South Korea 12
21 September 2002 Spain
18 May 2002 USA
18 May 2002 Ukraine
Worldwide Gross $62,221
Production Matador Pictures, Road Movies Filmproduktion, Atom Films
Also known as
Ten Minutes Older: The Trumpet, 10 minut później: Trąbka, 10ミニッツ・オールダー　人生のメビウス, Deset minuta stariji - truba, Dieci minuti più vecchio - Il trombettista, Tíz perc - Trombita, Δέκα λεπτά αργότερα: Η τρομπέτα, На 10 минут старше: Труба, 十分鐘前－小號響起, Dalších deset minut

Film rating

7.1
Rate 10 votes
7.1 IMDb
Updated 12 November 2020
Showtimes Currently, the film is not showing in cinemas, but we can send you a message when this animated film returns to the box office.

Similar films for Ten Minutes Older: Trumpet

Ten Minutes Older: The Cello
Ten Minutes Older: The Cello Drama
2002, Germany / France / Great Britain
6.0
The Limits of Control
The Limits of Control Thriller, Drama, Crime
2009, USA / Spain / Japan
6.0
Gimme Danger
Gimme Danger Documentary
2016, USA
7.0
Naqoyqatsi
Naqoyqatsi War, Documentary
2002, USA
6.0
Year of the Horse
Year of the Horse Documentary, Musical
1997, USA
6.0
Microcosmos
Microcosmos Documentary
1996, France / Switzerland / Italy
7.0
My Son, My Son, What Have Ye Done
My Son, My Son, What Have Ye Done Drama
2009, Germany / USA
6.0
Mundo Invisível
Mundo Invisível Drama
2011, Brazil
6.0
Farewell My Concubine
Farewell My Concubine Drama
1993, China / Hong Kong
8.0
Shadows in Paradise
Shadows in Paradise Drama
1986, Finland
6.0
Juha
Juha Drama
1999, Finland
7.0
Don't Come Knocking
Don't Come Knocking Drama
2005, France / Germany / USA
5.0
Michael
Michael
2026, USA, Biography, Drama, Music, History
Toy Story 5
Toy Story 5
2026, USA, Adventure, Animation, Comedy, Fantasy, Family, Drama
Na derevnyu dedushke 2
Na derevnyu dedushke 2
2026, Russia, Comedy, Family
Minions 3
Minions 3
2026, USA, Adventure, Animation, Action
Untitled Evil Dead Spin-Off
Untitled Evil Dead Spin-Off
2026, USA, Horror
Moy dikiy drug. Vozvraschenie domoy
Moy dikiy drug. Vozvraschenie domoy
2026, Russia, Family
Kholop 3
Kholop 3
2026, Russia, Comedy, Adventure
Her Private Hell
Her Private Hell
2026, Denmark, Drama, Horror, Thriller
The Backrooms
The Backrooms
2026, USA, Horror, Sci-Fi
Obsession
Obsession
2025, USA, Horror
In the Hand of Dante
In the Hand of Dante
2025, Italy, Drama
Spiked
Spiked
2025, Belgium / France / Luxembourg, Animation
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more