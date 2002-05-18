Country Great Britain / Germany / Spain / Netherlands / Finland / China

Runtime 1 hour 57 minutes

Production year 2002

World premiere 18 May 2002

Release date 18 May 2002 Russia 12+ 30 January 2003 Czechia 12+ 18 May 2002 France 18 May 2002 Kazakhstan 8 November 2002 South Korea 12 21 September 2002 Spain 18 May 2002 USA 18 May 2002 Ukraine

Worldwide Gross $62,221

Production Matador Pictures, Road Movies Filmproduktion, Atom Films