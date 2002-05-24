Menu
Russian
Cancel
Your tickets in your personal cabinet
Kinoafisha Films Spirit: Stallion of the Cimarron

Spirit: Stallion of the Cimarron

Spirit: Stallion of the Cimarron 18+
Напомним о выходе в прокат

Synopsis

A wild stallion is captured by humans and slowly loses the will to resist training. Yet throughout his struggles for freedom, the stallion refuses to let go of the hope of one day returning home to his herd.
Country USA
Runtime 1 hour 23 minutes
Production year 2002
Online premiere 28 June 2002
World premiere 24 May 2002
Release date
31 October 2002 Russia 0+
5 July 2002 Brazil
25 May 2002 Denmark
9 October 2002 France
20 June 2002 Germany
5 July 2002 Great Britain
5 July 2002 Ireland
11 July 2002 Israel
19 December 2002 Italy
19 April 2003 Japan
31 October 2002 Kazakhstan
11 July 2002 Netherlands
18 October 2002 Poland
17 July 2002 Spain
8 November 2002 Sweden 7
24 May 2002 USA
31 October 2002 Ukraine
MPAA G
Budget $80,000,000
Worldwide Gross $122,563,539
Production DreamWorks Animation, Dreamworks Pictures
Also known as
Spirit: Stallion of the Cimarron, Spirit: El corcel indomable, Mustang, Spirit - Hingsten fra Cimarron, Spirit: L'étalon des plaines, Спирит: Душа прерий, Hrabri konj Duh, Mustang z Dzikiej Doliny, Mustang, hřebec ze Cimarronu, Neustrašivi Spirit, Özgür Ruh, Schindler's Horse, Simarono žirgas, Spirit, Spirit - Cavallo selvaggio, Spirit - Der wilde Mustang, Spirit - Espírito Selvagem, Spirit - Hästen från vildmarken, Spirit - Villi ja vapaa, Spirit, to agrio alogo, Spirit: Armasarul Vestului Salbatic, Spirit: Azad ruh, Spirit: Dala ruhi, Spirit: Divoký hřebec, Spirit: Divoký žrebec, Spirit: El cavall indomable, Spirit: Metsik ja vaba, Spirit: Neskrotný mustang, Spirit: O Corcel Indomável, Szilaj, a vad völgy paripája, Tuấn Mã Dòng Cimarron, Σπίριτ: Το άγριο άλογο, Спирит, Спирит: Дала рухы, Спіріт: Душа прерій, स्पिरिट: स्टेलियन आंफ द सिमरान, スピリット, 小馬王, 小马王
Director
Kelly Asbury
Kelly Asbury
Lorna Cook
Cast
Daniel Studi
Chopper Bernet
Matt Damon
Matt Damon
Jeff LeBeau
Cast and Crew
Similar films for Spirit: Stallion of the Cimarron
Balto 7.1
Balto (1995)
Mulan II 6.2
Mulan II (2004)
Mulan 8.1
Mulan (1998)
Pocahontas 7.6
Pocahontas (1995)
The Lion King 8.7
The Lion King (1994)
A Sunday Horse 6.1
A Sunday Horse (2016)
Spirit Untamed 6.8
Spirit Untamed (2021)
Two Brothers 6.4
Two Brothers (2004)
Brother Bear 5.6
Brother Bear (2003)
Sinbad: Legend of the Seven Seas 6.7
Sinbad: Legend of the Seven Seas (2003)
Treasure Planet 6.2
Treasure Planet (2002)
Dragon Hill 5.3
Dragon Hill (2002)
Cartoon in Collections
Feature-Length Cartoons about Animals Feature-Length Cartoons about Animals

Cartoon rating

7.7
Rate 67 votes
7.2 IMDb
Write review
Place in the rating
In overall ranking  615 In the Western genre  8 In the Animation genre  118 In the Adventure genre  148 In the Family genre  75 In films of USA  386
Showtimes Currently, the animated film is not showing in cinemas, but we can send you a message when this animated film returns to the box office.
Cartoon reviews
Наталья Кирин 2 June 2018, 14:32
Непокоренный дух свободы
Здесь каждый куст и холм мою волнуют кровь.
​​​​​​​Они мне дарят силу, а я им — любовь.Удивительно трогательная и красивая… Read more…
diana250396w 24 August 2025, 08:45
Очень понравилось советую посмотреть
Reviews Write review
Listen to the
soundtrack Spirit: Stallion of the Cimarron
Stills
Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba - Castillo infinito
Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba - Castillo infinito
2025, Japan, Action, Adventure, Animation
The Long Walk
The Long Walk
2025, USA, Horror
Dracula: A Love Tale
Dracula: A Love Tale
2025, France, Romantic, Fantasy, Horror
Pets on a Train
Pets on a Train
2025, France, Action, Animation, Comedy
Altered
Altered
2025, Canada, Action, Sci-Fi
Klyovny ulove
Klyovny ulove
2025, Russia, Comedy, Romantic
The Exit 8
The Exit 8
2025, Japan, Adventure, Horror, Detective
Down
Down
2025, Russia, Action, Romantic, Thriller
The Conjuring: Last Rites
The Conjuring: Last Rites
2025, USA, Horror
Doktor Dinozavrov
Doktor Dinozavrov
2025, Russia, Animation
Here
Here
2024, USA, Drama
The Red Book Ritual: Gates of Hell
The Red Book Ritual: Gates of Hell
2025, New Zealand / Paraguay, Horror
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more