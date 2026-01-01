Menu
Russian
Cancel
Your tickets in your personal cabinet
Poster of Chronicle of a Death Foretold
Poster of Chronicle of a Death Foretold
Рейтинги
6.0 IMDb Rating: 6.6
Rate
2 posters
Kinoafisha Films Chronicle of a Death Foretold

Chronicle of a Death Foretold

Cronaca di una morte annunciata 18+
Напомним о выходе в прокат
Country Italy / Colombia / France
Runtime 1 hour 49 minutes
Production year 1986
World premiere 8 May 1987
Release date
8 May 1987 Italy
13 December 1991 Turkey
Production Italmedia Film, Les Films Ariane, FR 3 Cinéma
Also known as
Cronaca di una morte annunciata, Crónica de una muerte anunciada, Chronicle of a Death Foretold, Beretningen om et varslet mord, Chronik eines angekündigten Todes, Chronique d'une mort annoncée, Crònica d'una mort anunciada, Crónica de Uma Morte Anunciada, Crônica de uma Morte Anunciada, Crónica dunha morte anunciada, Cronica unei morți anunțate, Den sista vendettan, Egy előre bejelentett gyilkosság krónikája, Historien om et bebudet mord, Hronika najavljene smrti, Hroniko enos proanangelthentos thanatou, Kırmızı Pazartesi, Kroniek van een aangekondigde dood, Krönika om ett förebådat dödsfall, Kronika zapowiedzianej śmierci, Kuolinpäivä ennustettu, Kuronikuru-shi mae kara yoho, Kuulutus kuolemalle, Paskelbtos mirties kronika, Хроника за една предизвестена смърт, Хроника объявленной смерти, 予告された殺人の記録, 預知死亡紀事
Director
Francesco Rosi
Cast
Ornella Muti
Ornella Muti
Rupert Everett
Rupert Everett
Gian Maria Volonté
Gian Maria Volonté
Alain Cuny
Irene Papas
Cast and Crew
Similar films for Chronicle of a Death Foretold
Leviathan 7.1
Leviathan (2014)
Memoria de mis putas tristes 5.6
Memoria de mis putas tristes (2011)
The Mission 7.4
The Mission (1986)
The Boys from Brazil 7.0
The Boys from Brazil (1978)
Illustrious Corpses 7.3
Illustrious Corpses (1975)
The Visit 7.5
The Visit (1964)
Rocco and His Brothers 7.8
Rocco and His Brothers (1960)
Story of a Love Affair 6.8
Story of a Love Affair (1950)
Hands Over the City 7.7
Hands Over the City (1963)
Death of a Cyclist 7.7
Death of a Cyclist (1955)
Tales of Ordinary Madness 6.9
Tales of Ordinary Madness (1981)
The Gold Rimmed Glasses 6.5
The Gold Rimmed Glasses (1987)

Film rating

6.0
Rate 13 votes
6.6 IMDb
Showtimes Currently, the film is not showing in cinemas, but we can send you a message when this animated film returns to the box office.
Avatar 3
Avatar 3
2025, USA, Sci-Fi, Fantasy, Action, Adventure
Marty Supreme
Marty Supreme
2025, USA, Drama, History
The Housemaid
The Housemaid
2025, USA, Thriller
Zootopia 2
Zootopia 2
2025, USA, Adventure, Animation, Comedy
Shelter
Shelter
2026, USA, Action, Thriller
Ravioli Oli
Ravioli Oli
2026, Russia, Comedy, Romantic
Chebi 2
Chebi 2
2026, Russia, Family, Comedy
Greenland: Migration
Greenland: Migration
2026, Great Britain / USA, Thriller, Sci-Fi, Action, Adventure
Levsha
Levsha
2026, Russia, Adventure
Return to Silent Hill
Return to Silent Hill
2026, USA, Horror
The Pout-Pout Fish
The Pout-Pout Fish
2025, Australia / USA, Adventure, Animation, Comedy
Yura Was Here
Yura Was Here
2025, Russia, Drama, Music
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more