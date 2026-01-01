Country
Mali / Burkina Faso / France / Japan
Runtime
1 hour 45 minutes
Production year
1987
World premiere
1 January 1987
Release date
|1 July 1987
|France
|
|
|1 January 1987
|Mali
|
|
|11 February 1988
|Netherlands
|
|
Worldwide Gross
$283
Production
Les Films Cissé, Atriascop Paris, Midas Film
Also known as
Yeelen, A Luz, Brightness, Aydınlık, Das Licht, Det magiska ljuset, Hikari, La lumière, Luce, Światło, Yeelen - Das Licht, Yeelen - Το φως, Yeelen (La luz), Yeleen, la luce, Яркий свет, ひかり