Poster of Yeelen
1 poster
Kinoafisha Films Yeelen

Yeelen

Yeelen 18+
Country Mali / Burkina Faso / France / Japan
Runtime 1 hour 45 minutes
Production year 1987
World premiere 1 January 1987
Release date
1 July 1987 France
1 January 1987 Mali
11 February 1988 Netherlands
Worldwide Gross $283
Production Les Films Cissé, Atriascop Paris, Midas Film
Also known as
Yeelen, A Luz, Brightness, Aydınlık, Das Licht, Det magiska ljuset, Hikari, La lumière, Luce, Światło, Yeelen - Das Licht, Yeelen - Το φως, Yeelen (La luz), Yeleen, la luce, Яркий свет, ひかり
Director
Souleymane Cissé
Cast
Issiaka Kane
Aoua Sangare
Niamanto Sanogo
Balla Moussa Keita
Soumba Traore
Cast and Crew
Similar films for Yeelen
El Norte 7.7
El Norte (2019)
Tsotsi 5.7
Tsotsi (2005)
Sherman's March 7.3
Sherman's March (1986)
Touki Bouki 7.1
Touki Bouki (1973)

Film rating

6.9
Rate 10 votes
6.9 IMDb
Quotes
Djigui the twin [subtitled version] But last night I saw a bright light cross the sky and stop before me. It said, "Djigui, the threat hovering over the Bambaras will strike the country, but spare your family." That restored my hope. In the same dream, I was also told this: "Your descendants will undergo a great change. They'll be slaves, and deny their race and faith." All upheavals are full of hope. The woes I saw in my dream will be turned to the Bambaras' advantage. I also see that many peoples will covet our country. I think one can die without ceasing to exist. Life and death are like scales, laid one upon another.
Stills
