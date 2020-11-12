Cast
Vittorio Gassman
Nonno di Carlo
Cast and Crew
Writer
Graziano Diana, Ruggero Maccari, Furio Scarpelli, Ettore Scola
Composer
Armando Trovajoli
Film details
Country
France / Italy
Runtime
2 hours 7 minutes
Production year
1986
World premiere
1 January 1987
Release date
|22 January 1987
|Italy
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|1 January 1987
|USA
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MPAA
PG
Worldwide Gross
$346,730
Production
Cinecittà, Massfilm, Cinémax
Also known as
La famiglia, The Family, La familia, A Família, Familien, A család, Die Familie, Familjen, I oikogeneia, La famille, Perhe, Rodzina, Семейството, Семья, ラ・ファミリア