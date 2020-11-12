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Poster of The Family
7.4
Kinoafisha Films The Family
7.4

The Family

, 1986
La famiglia
France, Italy / Romantic, History, Musical, Drama, Biography / 18+
Poster of The Family
7.4

Cast

Vittorio Gassman
Nonno di Carlo
Fanny Ardant
Fanny Ardant
Adriana
Stefania Sandrelli
Stefania Sandrelli
Beatrice
Philippe Noiret
Philippe Noiret
Andrea Occhipinti
Carlo
Jo Champa
Adriana
Ottavia Piccolo
Athina Cenci
Carlo Dapporto
Memè Perlini
Emanuele Lamaro
Carlo
Cecilia Dazzi
Beatrice
Director Ettore Scola
Writer Graziano Diana, Ruggero Maccari, Furio Scarpelli, Ettore Scola
Composer Armando Trovajoli
Cast and Crew

Film details

Country France / Italy
Runtime 2 hours 7 minutes
Production year 1986
World premiere 1 January 1987
Release date
22 January 1987 Italy
1 January 1987 USA
MPAA PG
Worldwide Gross $346,730
Production Cinecittà, Massfilm, Cinémax
Also known as
La famiglia, The Family, La familia, A Família, Familien, A család, Die Familie, Familjen, I oikogeneia, La famille, Perhe, Rodzina, Семейството, Семья, ラ・ファミリア

Film rating

7.4
Rate 10 votes
7.4 IMDb
Updated 12 November 2020
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