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Poster of A Man in Love
6.0
Kinoafisha Films A Man in Love
6.0

A Man in Love

, 1987
Un homme amoureux
Italy, France / Drama, Romantic / 18+
Poster of A Man in Love
6.0

Cast

Peter Coyote
Peter Coyote
Steve
Greta Scacchi
Greta Scacchi
Jane
Claudia Cardinale
Claudia Cardinale
Julia
Jamie Lee Curtis
Jamie Lee Curtis
Susan
Peter Riegert
Peter Riegert
Michael
John Berry
Harry
Vincent Lindon
Vincent Lindon
Bruno
Jean Pigozzi
Pizani
Elia Katz
Sam
Constantin Alexandrov
De Vitta
Director Diane Kurys
Writer Diane Kurys
Composer Georges Delerue
Cast and Crew

Film details

Country Italy / France
Runtime 2 hours 5 minutes
Production year 1987
World premiere 7 May 1987
Release date
7 May 1987 France
31 July 1987 USA
MPAA R
Worldwide Gross $949,451
Production Alexandre Films, Caméra One, Dolly
Also known as
Un homme amoureux, A Man in Love, Un hombre enamorado, A man in rabu, Aşık Bir Adam, Egy szerelmes férfi, En hed affære, Homem Apaixonado, Leidenschaftliche Begegnung, Rakastunut mies, Un uomo innamorato, Zakochany mężczyzna, Влюбен мъж, Влюблённый мужчина, ア・マン・イン・ラブ, Leidenschaftliche Begegnung - A Man in Love

Film rating

6.0
Rate 11 votes
5.8 IMDb
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