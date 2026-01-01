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Poster of When Father Was Away on Business
6.9
Kinoafisha Films When Father Was Away on Business
6.9

When Father Was Away on Business

, 1985
Otac na službenom putu / When Father Was Away On Business
Yugoslavia / Drama / 18+
Poster of When Father Was Away on Business
6.9

Cast

Moreno De Bartoli
Malik
Miki Manojlovic
Miki Manojlovic
Mehmed Mesa Malkoc
Mirjana Karanović
Senija Sena Malkoc
Mustafa Nadarević
Zijah Zijo Hamovic
Mira Furlan
Ankica Vidmar
Predrag Laković
Kucepazitelj Franjo
Pavle Vuisic
Dedo Muzafer
Slobodan Aligrudić
Ostoja Cekic
Eva Ras
Ilonka Petrovic
Aco Djorcev
Dr. Ljahaov
Director Emir Kusturica
Writer Abdulah Sidran
Composer Zoran Simjanovic
Cast and Crew

Film details

Country Yugoslavia
Runtime 2 hours 15 minutes
Production year 1985
World premiere 15 January 1985
Release date
29 October 1988 South Korea 18
15 January 1985 Yugoslavia
MPAA R
Worldwide Gross $34,751
Production Centar Film, Forum Sarajevo, Televizija Sarajevo
Also known as
Otac na sluzbenom putu, When Father Was Away on Business, Otac na službenom putu, Papa est en voyage d'affaires, Papa ist auf Dienstreise, Papá salió en viaje de negocios, A papa szolgálati útra ment, Babam İş Gezisinde, Cuando papá sale de viaje, Isä on työmatkalla, Malik - far er på forretningsrejse, Masa Ha'Asakim Shel Aba, När pappa var borta ..., O Pai Foi em Viagem de Negócios, Oče na službenem potovanju, Ojciec w podróży służbowej, Papá está en viaje de negocios, Papà... è in viaggio d'affari, Pappa er på forretningsreise, Quando Papai Saiu em Viagem de Negócios, Tata în calatorie de serviciu, Tėtė komandiruotėje, Toen papa op zakenreis was, Vader gaat op zakenreis, Ο πατέρας λείπει σε ταξίδι για δουλειές, Баща в командировка, Отац на службеном путу, Папа в командировке, Тато у відрядженні, パパは、出張中！, Papà è in viaggio d'affari

Film rating

6.9
Rate 14 votes
7.7 IMDb
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