Also known as

Otac na sluzbenom putu, When Father Was Away on Business, Otac na službenom putu, Papa est en voyage d'affaires, Papa ist auf Dienstreise, Papá salió en viaje de negocios, A papa szolgálati útra ment, Babam İş Gezisinde, Cuando papá sale de viaje, Isä on työmatkalla, Malik - far er på forretningsrejse, Masa Ha'Asakim Shel Aba, När pappa var borta ..., O Pai Foi em Viagem de Negócios, Oče na službenem potovanju, Ojciec w podróży służbowej, Papá está en viaje de negocios, Papà... è in viaggio d'affari, Pappa er på forretningsreise, Quando Papai Saiu em Viagem de Negócios, Tata în calatorie de serviciu, Tėtė komandiruotėje, Toen papa op zakenreis was, Vader gaat op zakenreis, Ο πατέρας λείπει σε ταξίδι για δουλειές, Баща в командировка, Отац на службеном путу, Папа в командировке, Тато у відрядженні, パパは、出張中！, Papà è in viaggio d'affari

More